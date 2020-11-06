Звезда сериала «Счастливы вместе» потеряла два проекта из-за пандемии

Российская актриса Дарья Сагалова, известная зрителю по роли Светы Букиной в сериале «Счастливы вместе», рассказала ФАН, что перенесла коронавирус три недели назад.

Диагноз поставили не только ей, но и почти всей семье: бабушке, двум сестрам и мужу. К счастью, болезнь не коснулась троих детей Дарьи.

«Мы с семьей перенесли это заболевание недели три назад, в конце октября, — рассказала актриса. — Дети у меня «пытались» заболеть. Я им несколько дней покапала виферончик, и можно сказать, что они вообще и не болели».

Пока Сагалова находилась на самоизоляции, ей предложили съемки в двух новых кинопроектах, но из-за болезни подписать контракт не получилось.

«Два проекта я уже профукала — именно в связи с тем, что у меня была изоляция. Причем мне никто не звонил из Роспотребнадзора, не было никаких предписаний. Я просто сама сознательно «сняла» детей со школ, детских садов, и мы сами сохраняли этот режим», — поделилась актриса.

Сагалова выразила недовольство тем, что никто не может объяснить, как надо действовать, если человек заболел коронавирусом.

«Нас никто не учит. Когда у меня сестра болела, бабушка, тогда мы и узнали, что это за заболевание. Мы сами начали узнавать, к кому обратиться, какие антибиотики пропить», — рассказала актриса.

Если человек запускает болезнь, все может кончиться очень печально, добавила Сагалова. Она также отметила влияние коронавируса на когнитивные функции мозга.

«Становишься дурачком каким-то, — призналась Сагалова. — Я даже в этом состоянии немножко машину себе коцнула».

Сейчас актриса в основном занимается детьми и руководит собственной школой танцев. Но она призналась, что недавно прошла пробы в новый проект на телеканале «СТС».

Ранее другая звезда сериала «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева в беседе с корреспондентом ФАН рассказала, как переживает невзгоды 2020 года. По ее словам, она смогла переключиться на преподавательскую деятельность, пока актерская работа в театре временно остановилась.