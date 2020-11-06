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Суд в США постановил проверять все почтовые отделения для бюллетеней

Суд в США постановил проверять все почтовые отделения для бюллетеней

Вашингтон, 5 ноября. Федеральный судья в Соединенных Штатах издал ордер. По нему необходимо проверять два раза в сутки все почтовые отделения, через которые поступают бюллетени.

По постановлению федерального судьи, все почтовые отделения, которые находятся в штатах, продолжающих принимать избирательные бюллетени, должны проводить проверку утром и днем. Соответствующая мера необходима для обеспечения своевременной доставки бюллетеней.

В Соединенных Штатах 3 ноября прошли всеобщие президентские выборы. Пока результаты голосования в некоторых штатах остаются неизвестными.

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