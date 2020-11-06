Команда Трампа запустила сайт для жалоб на нарушения на выборах

Вашингтон, 5 ноября. Команда президента США Дональда Трампа запустила сайт, где можно пожаловаться на злоупотребления во время выборов главы государства.

На сайте можно оставить жалобу на мошенничество на выборах президента США, прошедших 3 ноября. Администрация ресурса просит американцев предоставлять «как можно больше информации».

В опубликованной форме нужно указать свои данные, наименование избирательного участка или места досрочного голосования, сообщить, в каком округе произошел инцидент, и описать его.

Выборы президента США состоялись 3 ноября. Основная борьба развернулась между Трампом, представляющим Республиканскую партию, и Джо Байденом, выдвинутым Демократической партией. Подсчет голосов все еще продолжается.

5 ноября Трамп в своем Twitter-аккаунте потребовал прекратить подсчет бюллетеней. Эксперты в беседе с ФАН назвали президентские выборы в США театром политического абсурда.