Трамп одержал победу в «угадывающем президента» округе Виго штата Индиана

Вашингтон, 5 ноября. Большинство избирателей в округе Виго штата Индиана проголосовали за кандидата в президенты США Дональда Трампа.

Округ Виго известен своей «судьбоносностью». Трамп набрал в округе Виго 56,2% голосов, а за демократа Джо Байдена проголосовали 41,45% избирателей.С 1888 года жители этого округа почти всегда угадывали итоги выборного процесса.

Избиратели округа Виго ошибались лишь два раза. В 1908 году они проголосовали за Уильяма Брайана, а в 1952 году поддержали Эдлая Стивенсона. Все остальные разы мнение жителей этого округа совпадали с предпочтениями остальных американцев.