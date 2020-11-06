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Следователи выясняют причину схода вагонов электропоезда в Подмосковье

Следователи выясняют причину схода вагонов электропоезда в Подмосковье

Москва, 5 ноября. Следственные органы Московского межрегионального следственного управления организовали доследственную проверку по факту схода вагонов электропоезда в Подмосковье.

Соответствующую информацию передал источник Федеральному агентству новостей. По предварительным сведениям, 5 ноября в 21:04 по московскому времени произошел сход первого и частично второго вагона электропоезда на станции Толстопальцево.

Отмечается, что никто из пассажиров не пострадал при этом инциденте. Следователи и криминалисты управления ведут работу на месте происшествия. Они организовали комплекс проверочных мероприятий, чтобы установить причину случившегося.

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