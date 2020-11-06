Цирки терпят миллиардные убытки из-за пандемии и не могут собрать зрителей

Цирки оказались самыми незащищенными организациями во время пандемии среди учреждений культуры. Выяснилось, что даже после снятия ограничений в стране к полноценной работе смогли приступить только три цирка — Большой Московский, Казанский и Никулина на Цветном бульваре. Дело в том, что большинство цирков не имеют свою труппу — только принимают приезжие программы. Поскольку в каждом регионе свои порядки изоляции, где-то запрещены культурно-массовые мероприятия, где-то — нет, запустить конвейер цирковых гастролей невозможно

Миллиард

ФАН уже рассказывал, что Росгосцирк запросил у Минфина миллиард рублей субсидий для поддержания своих 40 предприятий в различных регионах. Теперь попытаемся разобраться, достаточно ли этой суммы для того, чтобы возместить убытки. Главная проблема всех цирков, имеющих животных — их прокормить. Согласно сайту госзакупок только одному Тюменскому государственному цирку для прокорма своих необходимо полмиллиона в месяц. С учетом того, что они не работают уже 10 месяцев – на корм ушло порядка пяти миллионов, которые никак не смогли отбить. Большой Московский государственный цирк тратит только на мясо порядка 15 миллионов в год, и еще свыше 9 миллионов — на фрукты и овощи для травоядных.

Помимо корма — миллионы уйдут на зарплаты. Росгосцирк — серьезная структура, в ней работают десятки тысяч человек только на обеспечении жизнедеятельности цирков. Начиная от уборщиков, водопроводчиков и сантехников с электриками и заканчивая генеральными директорами, финансистами.

Но самые главные затраты — это плата ЖКХ, содержание недвижимого имущества. Последние закупки, сделанные в ноябре уже на десятки миллионов — более 3 миллионов на ремонт душевых в Тюмени, более 4 миллионов на ремонт общежития Пермского цирка и так далее. То есть в месяц на один цирк уходит порядка 10–20 миллионов рублей, а их у Росгосцирка 40. То есть выделенных денег хватит на полтора месяца. Это если их еще дадут.

«Миллиард — это мало», — подтвердил ФАН генеральный директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный. — «Росгосцирк — это несколько тысяч сотрудников, это громадный имущественный комплекс. Это больше 70 недвижимых объектов — 40 цирков и 33 гостиницы для артистов. Ведь люди застряли на гастролях. То есть человек прописан в Москве, а сейчас 10 месяцев живет, например, в Кирове. Потому что там его животное. Так большинство артистов — просиживают там, где застала их пандемия».

Частные цирки

Частные, в том числе передвижные цирки-шапито, оказались еще в более страшном положении. Если государственным циркам помогает Росгосцирк, а тем, кто не в системе Росгосцирка — местные управления культурой, то частники остались вообще не у дел и несут огромные убытки. Тот же Цирк Юрия Никулина на Цветном бульваре

«За время отсутствия спектаклей, то есть не работы, это где-то пять месяцев, убытки составили 100 миллионов рублей», — рассказал ФАН руководитель отдела рекламы и спецпроектов Московского цирка Никулина на Цветном бульваре Юрий Никулин. — «Из этих денег 15 миллионов, это кормление животных».

Кстати, и начало работы пока не особо помогло. По словам Никулина, заполняемость зрительских кресел лишь на 50%. И это в лучшие дни. А для самоокупаемости необходимо 70%. А ведь это цирк знаменитый на весь мир, старейший в Москве. Так что не стоит ждать, что в шапито люди сразу повалят толпами и сделают аншлаг.

«Мы работаем с кучей ограничений и под серьезным информационным давлением, когда со всех утюгов кричат: опасность, опасность, опасность», — говорит Запашный. — «Мы открылись и работаем себе в убыток. Но мы это начали для того, чтобы люди начали получать зарплату. Люди начали возвращаться к более-менее нормальной жизни. Точно так же чувствует себя и цирк Никулина, и цирк Казанский».

Эдгард Запашный проникся проблемами частных цирков и обратился к Правительству с просьбой помочь этому сектору культуры.

«Частный сектор, а это передвижные цирки, шапито — они находятся в крайне тяжелом состоянии», — объясняет Эдгард. — На сегодняшний день с помощью вице-премьеров Чернышенко (Дмитрий. — Прим ФАН) и Белоусова (Андрей. — Прим. ФАН), сдвинулся процесс поддержки выделения государственных средств для поддержки частного сектора в плане содержания животных. Надо отдать должное дрессировщикам — находясь 8–10 месяцев без работы, люди за собственные средства кормят животных в большом количестве. У кого-то это 14 львов, у кого-то три слона, у кого-то это 20 лошадей. Это очень серьезные финансовые растраты».

Запашный лично обращался к Белоусову, и вице-премьер переговорил с Минфином, которое поддержало идею выделения денег. Но и это не решение проблемы. Если коронавирус затянется, то этих денег не хватит.

«Большое количество моих коллег, артистов цирка, устроились на работу, — продолжает дрессировщик. — Кто — грузчиком, кто мебель делает, кто «принеси-подай», потому что у людей есть ложность с нахождением достойной работы, так как они всю свою жизнь посвятили вначале спорту, потом искусству. А быстро переквалифицироваться не каждый может».

Животные

К началу открытия всех цирков, окончанию пандемии, цирковые артисты, а именно дрессировщики, могут столкнуться с новой проблемой — животные отвыкнут от зрителей. Да, репетиции ведутся, но выступлений нет. Нет непредсказуемой отвлекающей публики, того шума, который стоит при аншлаге. Мы поинтересовались у Эдгарда Запашного, который уже начал выступать после длительного перерыва – как его хищники справились с этим

«Все зависит прежде всего от степени профессионализма самого дрессировщика», — пояснил Эдгард. — «От степени профессионализма животного. Конечно, молодое животное, которое только-только начало выступать, а потом такой длительный перерыв, собьется. Ему опять все надо начинать сначала, по новой придется этот путь пройти. Мы начали с Аскольдом со своими хищниками достаточно уверенно. Нам потребовалось две-три репетиции со светом и живой музыкой — и мы спокойно смогли начать работать. Но это очень тонкий психологический момент. Его невозможно предсказать».

Напомним, ФАН уже сообщал, что российские цирки не смогли начать работу после снятия ограничений, в отличие от остальных учреждений культуры. Это произошло из-за особенностей циркового конвейера и разной степени снятия ограничений в регионах. Поэтому цирковые люди продолжают нести огромные убытки при этом ничего не зарабатывая.