Алиханов назвал рассматриваемые под реновацию районы Калининграда

Калининград, 5 ноября. Власти прорабатывают вопрос реновации центра Калининграда по аналогии с Москвой, сообщил журналистам губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

Он напомнил, что сейчас в Правительстве России обсуждается программа реновации в регионах. Опробованные в Москве механизмы будут реализованы и в регионах.

«У нас есть достаточно большие массивы жилья в центре города Калининграда, которые возможны к рассмотрению для такого проекта», — заявил Алиханов.

Предполагается, что под реновацию могут попасть жилой массив в границах Ленинского проспекта и улиц Черняховского, Сергеева и Шевченко. Также речь идет о хрущевках между Ленинским и Московским проспектами, в районе Первого хлебозавода.

Губернатор уточнил, что возводимые здания не будут слишком высокими, этот вопрос сейчас прорабатывается с прокуратурой города. Ожидается, что новые здания будут семиэтажными.

Программа реновации предполагает расселение и снос ветхого жилого фонда, хрущевок, и строительства на освобожденных территориях современного жилья.