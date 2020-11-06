Массовое ДТП с участием грузовика произошло в Алматы

Алматы, 5 ноября. Грузовик Shacman, у которого отказали тормоза, стал виновником массового ДТП в казахстанском Алматы. В результате аварии пострадали три человека.

По предварительным данным, столкновение произошло между грузовиком Shacman и легковой машиной Nissan Maxima. После удара водитель фуры смог покинуть кабину, автомобиль продолжил движение по инерции и задел женщину, стоявшую на обочине, а также снес столб уличного освещения, забор, трансформаторную будку и несколько деревьев.

После этого Shacman упал на частную территорию, где был припаркован Toyota Land Cruiser Prado. Nissan вылетел на полосу встречного движения, где врезался в припаркованную Audi, передает Sputnik Казахстан.

В результате аварии три человека получили травмы: водитель грузового автомобиля, женщина-пешеход и водитель Nissan Maxima. Все участники ДТП были отправлены в больницу. Полиция Алматы начала расследование, в ходе которого будут установлены причины происшествия.