Наталья Бочкарева из-за коронавируса полностью посвятила себя преподаванию

Актриса Наталья Бочкарева спокойно переживает невзгоды 2020 года. В беседе с корреспондентом ФАН она рассказала, на что смогла переключиться, пока актерская работа в театре временно остановилась.

— Наталья Владимировна, год непросто выдался. Удалось ли укрыться от коронавируса? Как справляетесь с тем, что театры были вынуждены закрыться?

У нас в семье никто не заболел, слава богу. Все сидим на удаленке. Я спокойно перестроилась в этот режим и работаю. Мы, артисты, как выяснилось, очень сильно пострадали в период пандемии. Многие оказались незащищенными, потому что мы в государственной программе не занимаем никакую нишу. Но вы знаете, я перестроилась, я преподаю. У меня своя театральная школа, и я в период пандемии перешла пока на преподавание актерского мастерства. Мои ученики успешно поступили в ВУЗы даже в период пандемии и продолжают учиться на дистанционном обучении.

— Как сам процесс происходит?

На самом деле есть определенная специфика, но сейчас студенты заодно учатся еще и на камеру работать, то бишь на свой телефон. То есть нужно не просто выучить свой материал, не просто его сыграть, но еще так, чтобы уложиться в правильное время и прислать уже в записи такой актерский кусок.

— Вы планируете выйти на сцену в дальнейшем?

Конечно. Но какие-то вещи претерпят изменения. Вот сейчас только половину зала разрешено вводить у нас в театры. У меня планируются спектакли в ноябре, если их не отменят. Возможно, придется подстраиваться под режим пандемии и какие-то новшества делать в театре.

— Какие последствия для актеров могут быть из-за такого большого периода без спектаклей?

Я думаю, что все, кто сидит на пандемии и просто пинает балду, делают это зря. Такое ничегонеделание скажется на их творчестве. А если ты все равно держишь себя в тонусе, репетируешь, то будет полегче. А тем, кто только спит, ест и не отрывается от телевизора, будет очень тяжело приводить себя в форму.

Напомним, ранее актриса Наталья Бочкарева рассказала о позорном случае в День знаний в детстве.