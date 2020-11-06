Два вагона электрички сошли с путей в Подмосковье

Москва, 5 ноября. Вагоны электрички сошли с путей у станции Толстопальцево в Московской области. Об этом рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.

Отмечается, что пострадавших при этом инциденте нет. В данный момент идет выяснение обстоятельств случившегося. Из-за аварии затруднено движение поездов на Киевском направлении железной дороги.

Первый и частично второй вагон электрички сошли с путей при отправлении от станции Толстопальцево. Пассажиров поезда уже эвакуировали. Со станции Бекасово выехал восстановительный поезд, чтобы устранить последствия схода.