Педиатр прокомментировал частые болезни дочек Тарасова и Костенко

Жена футболиста Дмитрия Тарасова, модель Анастасия Костенко рассказала, что ее дочки часто болеют — по 10-15 раз в год, однако она назвала это нормальным. Врач-педиатр, аллерголог-иммунолог Илья Корсунский объяснил в комментарии ФАН, стоит ли беспокоиться из-за частых болезней детей.

У Костенко и Тарасова две дочки, младшей недавно исполнилось девять месяцев. Модель рассказала подписчикам в Instagram, что ее малышки часто болеют.

«Конечно, это абсолютно нормально, если ребенок переболеет 10–15 раз в год. Организм так вырабатывает иммунитет», — заявила Костенко.

Подписчиков модели крайне удивило такое заявление. Комментаторы раскритиковали Костенко за «дезинформацию».

Педиатр Илья Корсунский подтвердил слова Костенко, что такие частые болезни у детей обычно не вызывают беспокойств. По словам специалиста, иммунная система ребенка развивается и «знакомится» с окружающими его возбудителями болезней. В большинстве случаев это «знакомство» проходит бессимптомно, в каких-то случаях — в виде болезни.

«Педиатрическая норма для детей первых лет жизни — восемь вирусных инфекций в год, что действительно меньше 15 заявленных. Но я бы не стал категорично утверждать, что Анастасия не права. Скорее, она не вполне корректно выразилась», — заявил врач.

Корсунский объяснил, что частота ОРВИ не является единственным показателем, также надо учитывать тяжесть заболевания, бактериальные осложнения, необходимость применения антибиотиков и типичность или нетипичность возбудителя.

«Такую комплексную оценку может провести только врач, и я готов поверить, что контролирующий детей Анастасии педиатр достаточно квалифицирован для этого», — добавил специалист.

Кроме того, Корсунский назвал признаки проблем с иммунитетом у ребенка. Прежде всего, повышенное внимание иммунитету ребенка следует уделить, если есть родственники с установленным диагнозом первичного иммунодефицит. Насторожить родителей должно долгое лечение ребенка антибиотиками курсом более двух месяцев и внутривенное введение антибактериальных препаратов. Также стоит проверить иммунитет при отставании ребенка в физическом развитии и стойком снижении количества лимфоцитов.