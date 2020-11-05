МИД РФ: Работа по освобождению похищенных в Ливии социологов продолжается

Москва, 5 ноября. Работа по освобождению похищенных в Ливии российских ученых продолжается. Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

«Я не хочу предсказывать. Работа ведется. Есть возможность, я надеюсь на это», — сказал дипломат в беседе с агентством Sputnik.

Богданов выразил надежду, что российские социологи будут освобождены в ближайшее время.

Информационное агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники недавно сообщало, что Правительство национального согласия Ливии (ПНС) в ближайшее время может освободить из плена похищенных россиян Максима Шугалея и Самера Суэйфана.

На днях главный редактор итальянского журнала Cultura Idenzia Алессандро Сансони обвинил главу «МВД» ПНС Ливии Фатхи Башагу в связях с террористами и торговле людьми.

Отметим, что российские социологи проводили научное исследование в Ливии по согласованию с местными властями. Недавно общественник Александр Малькевич сообщал, что ученые были переведены из тюрьмы «Митига» на территорию турецкой военной базы в Триполи.