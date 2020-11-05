Twitter за два часа скрыл три твита Трампа о выборах в США

Москва, 3 ноября. Twitter пометил три поста действующего президента США Дональда Трампа как сомнительный контент, который может вводить в заблуждение.

В своем микроблоге Трамп призвал остановить мошенничество. Twitter посчитал, якобы сообщение содержит манипуляцию выборами и другими общественными мероприятиями или вмешательство в их ход.

Накануне соцсеть ненавязчиво скрыла твит Трампа про странные изменения при подсчете голосов в спорных штатах.

В США прошли выборы президента, идет подсчет голосов американцев. Сообщается, что по предварительным результатам победу одерживает Джо Байден, кандидат от Демократической партии.