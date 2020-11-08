Семейный психолог рассказал, почему Галкин выбрал Пугачеву

Недавно телеведущий, шоумен Максим Галкин принял участие в съемках программы «Сегодня вечером», где рассказал о своей семейной жизни с певицей Аллой Пугачевой. Пара поженилась девять лет назад. У супругов приличная разница в возрасте: сейчас Максиму 44 год, а Примадонне 71. Семейный психолог Евгений Корчмарек объяснил, почему мужчины порой выбирают для брака женщин гораздо старше себя.

«Женщина старше по возрасту представляется для мужчины спутницей куда более надежной, чем молодая девушка. Зрелая дама чаще всего более мудрая, опытная, более сформированная в своих желаниях, чего не скажешь о юных особах», — объясняет специалист.

Несмотря на приличную разницу в возрасте, Алла Пугачева артисту не дает скучать. Как отметил сам Галкин, для него она всегда разная.

«Я не могу однозначно говорить о ее возрасте. Порой она ведет себя как пенсионерка, а порой как 18-летняя девчонка. А позже словно роковая дама. Скучать не приходится. В ней кроется много женщин, но все они одна — Пугачева», — говорит шоумен.

Семейный психолог также отметил, что зачастую молодые девушки не могут предложить своему партнеру ничего кроме внешности, тогда как женщина более старшего возраста многое прошла в жизни, многое знает и умудрена жизненным опытом.

Недавно Максим Галкин признался, что часто читает ложные данные о себе и своей семье в прессе. Иногда прочитанное приводит его в настоящий шок. За долгие годы публичной жизни он так и не смирился с неправдой о себе в СМИ.