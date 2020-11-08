Врач-сексолог предположила, что Дзюба может быть эксгибиционистом

Видео интимного характера с участием российского футболиста, нападающего петербургского «Зенита» и капитана сборной России Артема Дзюбы появилось в Сети. Психолог-сексолог Елена Перелыгина считает, что такое поведение среди мужчин может быть первым признаком эксгибиционизма.

Ролик, где якобы футболит занимается самоудовлетворением, уже разлетелся по соцсетям и Telegram-каналам. Запись, предположительно сделанная еще в 2019 году, но опубликованная лишь сейчас, демонстрирует, как форвард, лежа на кровати, снимает процесс мастурбации на камеру. Видимо, спортсмен уютно устроился дома перед телевизором, так как на фоне съемки слышны голоса ведущих телепрограммы.

«Такое поведение среди мужчин можно расценивать как первую стадию эксгибиционизма. Это не значит, что человек должен стоять в подворотне и поджидать свою жертву, это своего рода новый вид проявления такого поведения», — говорит эксперт.

По мнению Перелыгиной, все чаще среди знаменитостей можно встретить тех, кто нарушает общепринятые нормы и считает это нормальным. «Ведь даже просмотр порно стал нормой», — подчеркивает она.

«Мы часто придерживаемся такой политики, что если никому не мешает, не причиняет вред, то почему человек не может заниматься тем, что доставляет ему удовольствие. Тем более удовольствие! Однако на сегодняшний день в Сети дети и подростки предоставлены сами себе, у них есть доступ к любой информации и такой столь откровенной в том числе, что не всегда положительно отражается на воспитании», — объясняет сексолог.

Ранее в Сети разразился аналогичный скандал, когда было опубликовано интимное видео актера Алексея Панина, на котором он разгуливает по улицам и мастурбирует в женском платье. По его словам, это была «просто хулиганская выходка».