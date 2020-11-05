«Гоблин» Пучков о скандальных выборах в США: «Сижу как в цирке»

Писатель, видеоблогер Дмитрий «Гоблин» Пучков прокомментировал скандальную ситуацию на президентских выборах в США, где вот уже третий день не могут назвать победителя. По неофициальным данным, действующий президент США республиканец Дональд Трамп уступает своему сопернику Джо Байдену, при этом наблюдатели сообщают о многочисленных вбросах и подтасовках в пользу кандидата от Демократической партии.

«На мой взгляд, происходящее в США просто прекрасно, — с иронией отметил «Гоблин» Пучков в комментарии ФАН. — Совсем недавно нам объяснили, что Соединенными Штатами руководят не избранные президенты, а какое-то «глубинное государство». С этим «глубинным государством» сражался Дональд Трамп, но, похоже, проиграл. «Глубинное государство» уже назначило новым президентом старого маразматика Байдена».

Дмитрий Пучков уверен, что это «назначение» ничего общего с реальными выборами не имеет.

«Вранье при подсчете голосов, повсеместное жульничество: то какие-то покойники 120-летние у них голосуют, то проценты [голосов, поданных за Байдена] взлетают как ракета… В общем — прекрасно. Американская демократия во всей красе», — иронизирует блогер.

На вопрос, чем все это закончится, «Гоблин» Пучков ответил так:

«Не знаю, я не Ванга, угадать не могу: сидим и смотрим».

Весь этот спектакль вызывает у собеседника ФАН скорее изумление, чем даже возмущение.

«Сижу как в цирке практически. Вся эта многолетняя брехня про то, какая у них там демократия, как важен каждый голос, про право на волеизъявление… Все это вранье. Подумываю сделать специальный ролик про американские выборы, как у них все там устроено. Знаете, когда Теодор Драйзер писал обо всем этом в «Титане» и «Стоике», — это воспринималось, что мол наговаривает на светлую демократию. А оказывается, ничего не наговаривает: как сто лет назад было, так и сейчас. Вранье, обман, манипуляции массами! Все это даже забавно», — отметил Дмитрий «Гоблин» Пучков.

Ранее эксперты назвали президентские выборы в США театром политического абсурда. Напомним, хотя выборы состоялись 3 ноября, их победитель так и не объявлен. Согласно опубликованным данным, лидирует Джо Байден. Однако 45-й президент США Дональд Трамп утверждает, что, если бы просчет голосов велся честно, победителем был бы он.