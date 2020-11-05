Воробьев заявил об открытии временного госпиталя в подмосковном «Крокусе»

Москва, 5 ноября. Работа временного госпиталя на территории выставочного комплекса «Крокус экспо» будет возобновлена. Об этом заявил глава Московской области Андрей Воробьев.

Инфекционный госпиталь на базе выставочного центра будет принимать пациентов с коронавирусной инфекцией. Он оснащен всем необходимым оборудованием для лечения COVID-19.

Решение об открытии временного госпиталя было принято на фоне роста новых случаев коронавируса в регионе. За последние сутки в Подмосковье было выявлено 588 новых пациентов с COVID-19. Всего с начала пандемии в регионе подтверждено около 90 тысяч случаев коронавируса.