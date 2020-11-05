Ожесточенная битва за Белый дом: судьбу страны, возможно, решит суд

Действующий президент США Дональд Трамп не намерен сдаваться и отсиживаться сложа руки, пока его конкурент — демократ Джо Байден приближается к заветным 270 голосам коллегии выборщиков, необходимых для победы в выборах. Штаб Трампа привел в действие юридическую стратегию, о которой Дональд рассказывал в течение нескольких недель до выборов: президент будет оспаривать все результаты в тех штатах, где небольшой отрыв Байдена может означать «нечестное поражение».

Демократы насмехались над судебными исками, которые президентский штаб Трампа в среду подал в Пенсильвании, Мичигане и Джорджии. Трамп обеспокоен тем, что в этих штатах наблюдатели от республиканцев не могут получить полноценный доступ в избирательные центры, где подсчитываются бюллетени.

Представители Дональда стремятся вмешаться в исход голосования в Пенсильвании, но уже через суд. Заместитель руководителя предвыборной кампании Трампа Джастин Кларк отметил, что нужно разобраться в том, можно ли подсчитывать бюллетени, которые были получены не в день голосования. Штаб Трампа попросит пересчета голосов в Висконсине, так как по мнению руководителя предвыборной кампании Билла Степьена в штате было выявлено большое количество нарушений. В подробности вдаваться он не стал.

В свою очередь пресс-секретарь предвыборной кампании Джо Байдена Эндрю Бейтс заявил, что юридические проблемы не являются виной победившего кандидата. Бейтс считает, что поведение Трампа выглядит «жалким», так как «республиканец требует пересчета голосов в тех штатах, где он уже проиграл, и пытается остановить голосование там, где он находится на пути к поражению». Кандидат в президенты Джо Байден заявлял, что подсчет голосов должен продолжаться на территории всех штатов.

Судебные иски, поданные штабом Трампа в Мичигане и Пенсильвании, призывают к временной остановке подсчета голосов до тех пор, пока республиканцам не разрешат просмотреть бюллетени, которые уже были обработаны.

В настоящий момент Дональд Трамп лидирует в Пенсильвании, но ближе к окончанию подсчета его отрыв сокращается, что в конечном счете может привести к победе конкурента. В штате было около 3,1 миллиона почтовых бюллетеней. Судебный приказ разрешает обрабатывать их до пятницы.

В Мичиганском иске утверждается, что государственный секретарь Мичигана Джоселин Бенсон разрешила подсчет без участия групп двухпартийных наблюдателей. Депутаты из Мичигана заявили, что иск был очень длинным. Иск в Джорджии просит судью обеспечить соблюдение законов штата в отношении голосования. Представители Трампа заявили, что могут «засыпать такими исками дюжину округов по всему штату». Выступая перед сторонниками в среду, Дональд Трамп заявил, что обратится в Верховный суд.

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