Депутат бундестага предлагает закрыть границы Европы и высылать иммигрантов

На конференции в медиацентре «Патриот» на тему «Оскорбление мусульман. Чем закончится для Франции подобная свобода?» депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт заявил, что полиция полностью потеряла контроль над иммигрантами. По его словам, в результате этого в СМИ постоянно появляется информация о терактах в разных городах Европы. По мнению немецкого политика, остановить атаки может только смена власти в Европе и ужесточение иммигрантского законодательства.

«Мы должны сделать все, чтобы на следующих выборах произошла смена власти, иначе мы не переживем нового срока правления нашей «канцлерши», — заявил Вальдемар Гердт.

По мнению депутата, депортация иммигрантов из Европы отдельно от других антииммигрантских мероприятий ничего не даст.

«Для начала нам необходимо закрыть границы, потому что, сколько бы мы не выселяли [приезжих], заезжать будет все равно больше. Заманчивость Европейского союза, его супертолерантность, обеспеченность финансовая — это все такие заманивающие факторы, что просто выселением это не закончится. Надо убрать эти факторы: убрать денежное пособие, оставить иммигрантов только на питании — после этого 30% сами уедут отсюда. Потом [нужно] жестко разобраться с кланами: одно умышленное нарушение закона, — и надо не только виновного, но и всю его семью отправлять назад. Я думаю, что только таким образом мы сможем наладить законность на наших улицах», — считает Вальдемар Гердт.

По словам немецкого политика, население европейских стран внутренне готово к жестким мерам против преступников-иммигрантов.