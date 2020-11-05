СМИ: Боевики ПНС согласились освободить журналиста Байи

Триполи, 5 ноября. Главу Ливийского управления СМИ Мухаммада Байи могут выпустить в ближайшие часы. Об этом пишет канал «Аль-Джамахирия».

Источники издания сообщают, что журналист освободят в четверг, 5 ноября. Причиной такого решение стало заключение договора с Батальоном революционеров Триполи. Подробности соглашения пока не разглашаются.

Напомним, что 21 октября текущего года группа вооруженных людей напала на ливийского журналиста Мухаммада Байи и похитила. Боевики Правительства национального согласия также захватили двоих его сыновей и журналистку Хинд Амар. Последнюю назначили на должность руководителя программ ливийского Национального канала – Libiya Al-Wataniya.

Мухаммад Байи оказался в руках бандитов после его решения прекратить распространение вбросов в СМИ против Ливийской национальной армии (ЛНА). Триполитанским «властям» не понравился выпад журналиста и его задержали.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что представители Миссии Организации Объединенных Наций по поддержке в Ливии (МООНПЛ) потребовали от ПНС освобождения Байи.