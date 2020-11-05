Анна Михалкова рассказала о промахах в воспитании дочери

Москва, 5 ноября. Звезда криминального сериала «Шторм» Анна Михалкова пожаловалась на плохое воспитание дочери Лиды. Девочка не стала делиться конфетами с братом Андреем.

У 46-летней дочери режиссера Никиты Михалкова трое детей. Двое сыновей — Сергей и Андрей Баковы и дочка Лида. По словам Анны, она старается воспитывать детей хорошими людьми, но даже у нее случаются промахи. Актриса рассказала, что семилетняя Лида на Хэллоуин собирала по соседям конфеты и принесла домой целый мешок.

«На просьбу Андрея угостить конфетами, Лида долго смотрела на него, рылась в мешке и выдала самую маленькую конфетку», — сообщила Михалкова подписчикам в Instagram.

Артистка с юмором добавила, что «умеет воспитывать монстров». Она попросила поклонников не давать ей советы по воспитанию. Она также заступилась за Лиду, заявив, что сестренка просто пошутила над старшим братом.

Анна Михалкова замужем за бизнесменом Альбертом Баковым. Будущие муж и жена познакомились в 1997 году на мероприятии, организованном Фондом российской культуры. В одном из интервью Михалкова призналась, что сразу увидела в Бакове «своего» человека. Он был образован, находчив и с отличным чувством юмора.