Вирусолог опроверг домыслы Волочковой о медицинских масках

Балерина Анастасия Волочкова в интервью ФАН призналась, что принципиально не носит маску от коронавируса, ссылаясь на то, что этот вид защиты являет собой еще большую опасность, нежели сам COVID-19. Однако советский и российский ученый-вирусолог Алексей Аграновский уверен, что это не так.

По мнению артистки, маска — это «самый большой рассадник инфекций, которыми дышит человек».

Доктор биологических наук же отметил, что маска не несет в себе большой опасности, даже если ее не менять через каждые два – три часа.

«Здесь в первую очередь дело не в опасности, а в потере эффективности. При длительном ношении маска от дыхания пропитывается влагой, теряя свою действенность. Кроме того, говоря о микробах, стоит помнить, что это микробы того человека, который носит маску. Ее использует только один человек, а не 20», — объясняет эксперт.

Анастасия Волочкова также призналась, что, несмотря на свое предвзятое отношение к индивидуальным средствам защиты, маска у нее все же имеется. Это уникальное изделие ручной работы, украшенное стразами в виде инициалов балерины. Но артистка призналась, что не носит столь красивый аксессуар, так как не хочет привлекать лишний раз внимания к своей персоне.

На сегодняшний день рынок средств индивидуальной защиты наполнился до отвала. Теперь можно найти маску на любой вкус и цвет, дизайнеры уже стали выпускать одежду, в которой обязательным элементом является защитная маска. Как влияет материал, из которого изготовлена маска на защитную функцию рассказал эксперт.

«Маска предназначена для защиты окружающих. Какой-то материал обладает большей пропускной способностью, какой-то меньшей, но в любом случае маска выполняет свою главную защитную функцию. И эффективность эту можно увеличить, если правил будут придерживаться все», — отметил ученый.

Ранее Вирусолог Аграновский назвал две причины носить маску.