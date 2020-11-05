Роль нового агента 007 исполнит темнокожая актриса Лашана Линч

Лос-Анджелес, 5 ноября. Чернокожая британская актриса Лашана Линч подтвердила, что сыграет агента 007 в новом фильме франшизы «Не время умирать», и рассказала о травле в Сети.

В картине она исполнит роль шпионки, которой присвоили тот же номер, что и Джеймсу Бонду, когда сам он оказался в изгнании. В интервью для Harper's Bazaar актриса призналась, что после попадания в Сеть слухов о ее участии в съемках ее завалили негативными комментариями. Поклонники франшизы были возмущены тем, что легендарная роль досталась полной противоположности образу Бонда — темнокожей женщине.

Звезде пришлось «отключиться» от всех источников информации, чтобы не пропускать через себя весь этот негатив. Она даже ограничила свой круг общения и виделась в тот период только с родственниками, которые не поднимали болезненную тему. Теперь актриса справляется со шквалом критики менее радикальным способом — она напоминает себе, что является "частью чего-то революционного", сообщило издание «360».

Премьера новой части бондианы состоится 2 апреля 2021 года.