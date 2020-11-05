Мужчину с крупной партией наркотиков задержали в Перми

Пермь, 5 ноября. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в распространении наркотических веществ на территории Пермского края.

Пресс-служба МВД РФ сообщила, что 29-летнего мужчину с большой партией запрещенных на территории России веществ задержали в Перми. По версии полиции, местный житель выполнял роль так называемого "склада хранения" для одного из интернет-магазинов по продаже наркотических веществ, передает еженедельник «Аргументы и Факты».

«Оперативники задержали мужчину, когда он планировал сделать очередной тайник с синтетикой», — говорится в сообщении МВД.

Задержанный пока не признал своей вины и находится на территории следственного изолятора. Правоохранители продолжают рассматривать данные уголовного дела о хранении и распространении наркотиков, мужчине грозит внушительный срок за крупную партию запрещенных веществ.