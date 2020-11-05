Лолита рассказала, как сбросила 17 килограммов на жареной картошке

Москва, 5 ноября. Певица Лолита Милявская рассказала, как сумела избавиться от 17 килограммов без ограничений в питании и «волшебных» таблеток.

Фанаты заметили, что артистка после скандального развода с пятым мужем, теннисистом Дмитрием Ивановым изменилась до неузнаваемости. Исполнительница похудела и похорошела.

По словам ее друга, дизайнера Игоря Гуляева, звезда потеряла в талии 17 сантиметров. Из чего он сделал вывод, что певица избавилась от 17 килограммов.

«У меня держится вес, он стабилен, и я правда себе позволяю, что хочу. Если захотела съесть на ночь жареную картошку, поверьте, я это сделаю», — рассказала Милявская.

Она призналась, что столько сладкого, как за этот карантин, не ела никогда. А от соли и мяса отказалась легко — организм перестал их требовать.

«Когда организм в норме, вы просто будете жить так, как он хочет. Вы его слушаете, не насилуете», — объяснила артистка.

Лолита подчеркнула, что никаких «волшебных таблеток» и «супердиет» не существует.

«У всех свой анализ крови. Поэтому мой ответ на вопрос: «Как вы похудели?» краткий: к эндокринологу!» — заключила исполнительница в разговоре с Woman Day.

Певица получает много вопросов относительно своего преображения. Ей даже пришлось опровергать заявления, что похудению она обязана силиконовому кольцу с гидравлической манжетой, которая регулирует деятельность желудка, в частности создает чувство насыщения.