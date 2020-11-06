Семья актера Александра Лыкова постоянно сдает тесты на коронавирус

Супруга актера Александра Лыкова – Алла – рассказала ФАН о работе в период пандемии. Семья постоянно сдает тесты на коронавирус, так как на съемочные площадки пускают только с отрицательным результатом.

«Носим маски, моем руки, носим с собой антисептик. Делаем все, что в наших силах. И считаем, что это правильно, должна быть ответственность перед другими людьми, перед близкими. И Александр Анатольевич тоже так считает. Заболевшие среди родственников конечно есть, но мы не контактируем. Мы даже с тренером занимаемся онлайн», — рассказала жена Александра Лыкова.

Еще один из способов обхода болезни — регулярные прогулки на свежем воздухе.

«Стараемся также делать физические нагрузки, занимаемся. Александр Анатольевич в этом смысле вообще молодец. Гуляем часто и каждый день, после работы вечером надо пройтись никому не мешая, подышать воздухом», — поделилась Алла Лыкова.

Также Александр Анатольевич взял временную паузу в работе с театром, сделав упор только на кино. Например, снялся в телесериале «Гранд».

Напомним, ранее Лыков рассказал, какую уютную атмосферу на съемках создавал актер Алексей Булдаков.