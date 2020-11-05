Отель с иностранными туристами загорелся в Стамбуле

Стамбул, 5 ноября. Туристов эвакуировали из отеля в культурной столице Турции после возникшего пожара, сообщает издание CNN Turk.

В ночь с 4 на 5 ноября очевидцы увидели дым, который шел со второго этажа гостиницы, находящейся в районе Стамбула Фатих. На место происшествия выехали полицейская, медицинская и пожарная бригады. Предположительно, причиной возгорания стал неисправный электрический щиток, но специалисты продолжают расследование инцидента.

Отдыхающих эвакуировали из отеля. На время тушения пожара иностранцы были вынуждены находиться на улице. Местные жители в это время наблюдали за операцией и фиксировали ее на камеры мобильных телефонов.

Fatih'te Ordu Caddesi üzerindeki 9 katlı otelin eksi 2. katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. https://t.co/jQ5jvsNpWX pic.twitter.com/LgeHEbS7vr — HABER3.com ???????? (@haber3com) November 5, 2020

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что россиянка стала свидетельницей возгорания в гостинице на курорте Анталья. Женщина плавала в море, когда увидела столп дыма на территории соседнего отеля. Как оказалось, в здании загорелась зона барбекю.