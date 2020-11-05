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Отель с иностранными туристами загорелся в Стамбуле

Отель с иностранными туристами загорелся в Стамбуле

Стамбул, 5 ноября. Туристов эвакуировали из отеля в культурной столице Турции после возникшего пожара, сообщает издание CNN Turk.

В ночь с 4 на 5 ноября очевидцы увидели дым, который шел со второго этажа гостиницы, находящейся в районе Стамбула Фатих. На место происшествия выехали полицейская, медицинская и пожарная бригады. Предположительно, причиной возгорания стал неисправный электрический щиток, но специалисты продолжают расследование инцидента.

Отдыхающих эвакуировали из отеля. На время тушения пожара иностранцы были вынуждены находиться на улице. Местные жители в это время наблюдали за операцией и фиксировали ее на камеры мобильных телефонов.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что россиянка стала свидетельницей возгорания в гостинице на курорте Анталья. Женщина плавала в море, когда увидела столп дыма на территории соседнего отеля. Как оказалось, в здании загорелась зона барбекю.

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