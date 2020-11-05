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Эрдоган отказался выводить войска из Ливии

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Эрдоган отказался выводить войска из Ливии

Турция отказалась выводить войска из Ливии после подписания ПНС женевского соглашения. Борис Долгов считает, что повлиять на Эрдогана удастся только в случае объединения сил международного сообщества.

Ранее газета Haberler сообщила, что Анкара не выведет военных и наемников из Триполи, пока об этом не попросит Правительство национального согласия. Речь идет о меморандуме о безопасности от ноября 2019 года, которое подписали «премьер-министр» ПНС Файез Саррадж и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган. В рамках этой сделки в Ливию с января текущего года перебрасываются служащие турецких ВС и боевики из сирийского Идлиба.

На международной арене неоднократно отмечалась незаконность данного меморандума. Триполитанское правительство утратило легитимность в начале 2018 года. Более того, ПНС по условиям Схиратских соглашений не имеет права заключать международные договоры без одобрения Палаты представителей. На настоящий момент парламент находится в Тобруке и согласия на сделку с Турцией не давал.

Эрдоган отказался выводить войска из Ливии

Также страны ЕС выразили протест действиям Анкары на территории североафриканской страны. В частности, власти Греции, Италии, Кипра и ряда арабских стран выступили с осуждением агрессивной политики Эрдогана в регионе.

Несмотря на международную критику, ВС Турции продолжают перебрасывать оружие, военных и наемников в Триполи для поддержки «друзей» из ПНС, прикрываясь незаконным соглашением.

Востоковед Борис Долгов считает этот документ вдвойне недействительным, поскольку женевские соглашения также замораживают все предыдущие договоры о безопасности в Ливии. В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей эксперт объяснил отказ Эрдогана выполнять условия режима прекращения огня. По его словам, соглашение двух стран позволяет Анкаре достигать своих целей в захваченном регионе.

«Действительно, Турция не собирается выводить военных и наемников из радикально-исламистских группировок Сирии из Ливии. Политик воспользовался конфликтом для продвижения своих интересов, экспансионистских задач в североафриканской стране. Одним из способов достижений целей стало заключение соглашения с Правительством национального согласия», — заявил эксперт.

Эрдоган отказался выводить войска из Ливии

Борис Долгов также усомнился в выполнении условий женевских соглашений Эрдоганом, поскольку это не в его интересах.

«Турция позиционирует себя как глобальный центр силы. В связи с этим достаточно мощного противника для нее в регионе пока нет», — считает кандидат исторических наук.

В заключении востоковед добавил, что на Анкару могут оказать влияние США, НАТО и страны ЕС. Однако пока среди них нет единства, говорить о скором выводе сирийских радикалов и турецких военных из Ливии не приходится.

«Мы видим, что сейчас в международном сообществе нет сил, способных оказать давление на Турцию», — подытожил Борис Долгов.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Доху и Анкару обвинили в попытке подорвать перемирие в Ливии. По словам главы Верховного совета шейхов и старейшин племен Тубу Али Барака, власти двух государств недовольны договором о режиме постоянного прекращения огня на территории североафриканской страны.

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