Эксперт моды оценил образ Мелании Трамп и раскритиковал наряды жены Байдена

Дизайнер, модельер, эксперт моды Янис Чамалиди, присмотревшись внимательнее, нашел недостатки в образе Мелании Трамп (супруги президента США Дональда Трампа) и раскритиковал наряды претендующей на роль первой леди Джилл Байден (супруги Джо Байдена).

«Гардероб Мелании смотрится, конечно, выигрышно и стильно, но она порой перегибает палку, да так, что некоторые ее наряды просто вызывают шок. Она одевается не всегда уместно, иногда просто «не попадает». Хотя, мне кажется, часто она делает это намеренно, чтобы о ней говорили, повышая политический рейтинг ее мужа», — отметил эксперт моды в комментарии ФАН.

Однако непопадание в контекст, а также чрезмерная высокая стоимость ее нарядов — это серьезные минусы образа Мелании, отметил собеседник ФАН.

«Политики не должны выглядеть столь люксово, как позволяет себе Мелания: время королей и королев прошло, когда все старались блистать. Думаю, Мелании нужно об этом помнить и придерживаться золотой середины, чтобы не раздражать американцев излишней дороговизной своих нарядов», — говорит модельер.

А вот к миссис Байден у эксперта моды претензий гораздо больше. То, что на первый взгляд кажется скромностью и «стилем учительницы», на самом деле — просто отсутствие стиля, признает Янис Чамалиди.

«Никакого стиля у Джилл вообще нет: то слишком короткие рукава, то слишком открытые ноги, то неуместные сапоги или босоножки, — критически отмечает он. — Вообще, напомню, одежда политика, а также супруги политика, согласно этикету, должна быть полностью закрытой. Есть другие культуры, где женственность не подчеркивают открытой одеждой, и потенциальная первая леди должна об этом помнить», — говорит Янис Чамалиди.

По мнению эксперта моды, Джилл Байден следует поработать с дизайнером, чтобы выработать стиль, более уместный в политике.

Ранее эксперты назвали пять плюсов и минусов образов Мелании Трамп и Джилл Байден.

Президентские выборы в США состоялись 3 ноября, но победитель так и не назван. И Трамп, и Байден заявляют о своей победе. Действующий президент намерен судиться во всех колеблющихся штатах, где объявлено о победе его конкурента.