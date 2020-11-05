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5 ноября
«Забудьте про Америку»: эксперты назвали президентские выборы в США театром политического абсурда
Выборы в США оправдали самые худшие опасения, отмечают эксперты. Похоже, американская политическая система пробила дно, а новости из Америки все больше похожи на какой-то театр политического абсурда.

Противостояние действующего 45-го президента Дональда Трампа, представляющего консервативную Республиканскую партию, и его противника от придерживающейся либеральной повестки Демократической партии Джо Байдена — это только на первый взгляд их личный спор.
Следует четко понимать: идет война элит, и демократы, а говоря шире — глобалисты со всей своей либеральной повесткой хотят скинуть изоляциониста и консерватора Трампа. Фактически речь идет о перевороте в критичные для любой системы дни выборов. По сути, такой отработанный сценарий, которые ранее Соединенные Штаты с переменным успехом экспортировали, теперь применяется «в домашних условиях».
Следует признать, что предвыборные обещания Трампа «осушить вашингтонское болото» (которое в итоге его и поглотило) остались невыполненными именно потому, что он с самого начала взялся не за меч и даже не за лобзик, а за пилку для ногтей. Возможно, Трампа подвело излишнее великодушие, возможно — неопытность, но скорее всего — отсутствие четкого плана. Первые два года правления (контроль над администрацией, Сенатом и Конгрессом) предоставляли ему неограниченные возможности для кардинальной смены насаженного [44-м президентом США Бараком] Обамой дипстейта («глубинного государства»). Трамп мог сделать это без особых проблем, полностью оставаясь в рамках Конституции. Конечно, поднялось бы жуткое облако вони из всевозможных [либеральных] помоек и нужников, но вышедший на войну не должен бояться схватки.
Алекс Тарн
Израильский писатель и переводчик
Этого сделано не было, исход нынешних американских выборов показывает, что сторонникам идей Республиканской партии есть, чего опасаться. Это признают даже те, кто не верит в победу Байдена.
Обоснованные подозрения
Не зря Трамп счел подозрительными наблюдаемые в последние часы внезапные укрепления позиций демократов на президентских выборах в некоторых штатах.
Вчера вечером я лидировал, местами — уверенно, во многих ключевых штатах. Почти во всех случаях это штаты, контролируемые демократами. Затем шаг за шагом ситуация стала волшебным образом меняться, после того, как начинали считать внезапно обнаруженные пачки бюллетеней.
Дональд Трамп
Президент США
На эту странность указывали многие аналитики, которых удивило, что Висконсин и Мичиган эксперты отдавали Трампу, однако за последние несколько часов ситуация поменялась кардинальным образом. Теперь Висконсин и Мичиган загадочным образом «перекрасились» в синий цвет демократов.
По мнению замглавы комиссии по СМИ Общественной палаты РФ, президента Фонда защиты национальных ценностей Александра Малькевича, дело тут не в реальных предпочтениях американских избирателей, а в другом.
Речь идет о так называемых колеблющихся штатах, за которые разворачивается главная схватка. Именно в этих штатах Байден побеждает исключительно за счет безобразного административного ресурса. Дело в том, что в США все решается на уровне штатов. В штатах, где власть принадлежит демократам, их админресурс огромен, следовательно, вбросы происходят в промышленных масштабах.
Александр Малькевич
Президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ)
И дело даже не в том, что все, кто протаскивает Байдена, так хотят видеть в Белом доме эту реинкарнацию престарелого советского руководителя Константина Устиновича Черненко, говорит Малькевич. Трампу усиленно помогают проиграть: в ход идут все методы — от банальных вбросов голосов и мухляжа с цифрами, до захвата «почты-телефона-телеграфа», отмечает эксперт.
Если в 1980–1990-е это было телевидение, то сейчас — Twitter, Facebook, YouTube. Самое главное «открытие» этих выборов — тотальная цензура в соцсетях в пользу демократов. Администрация Twitter, например, открыто блокирует Трампа только потому, что воюет с ним, а на войне как на войне.
Александр Малькевич
Президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ)
На стороне глобалистов и, следовательно, против Трампа вся Силиконовая долина, да и вообще вся мировая IT-отрасль, координируемая из США, отмечают аналитики, следящие за ситуацией в США.

То же самое происходит и в Facebook.
Империя Марка Цукерберга не брезгует ничем. Для осуществления тотальной цензуры в пользу демократов навербовано более 35 тысяч админов.
Александр Малькевич
Президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ)
Facebook и Twitter массово блокируют сообщения, в которых люди сомневаются в реальности результатов в пользу Байдена, в частности отметил в комментарии ФАН эксперт комиссии по СМИ ОП РФ, блогер Вадим Манукян.
Хитрые подсчеты
Но вернемся к подсчету голосов. Тут есть свои хитрые ходы. Например, изначальное «лидирование» Байдена можно объяснить тем, что при подсчете «синие» демократические штаты старались посчитать побыстрее, чтобы создать иллюзию преимущества демократов.

На прошлых выборах 2016 года считали равномерно, и Трамп лидировал на всем протяжении подсчета. Новая тактика была придумана, чтобы демократы имели возможность заявить: «смотрите, наш кандидат все время лидировал, а в конце республиканцы фальсифицировали результаты, натянув проценты за счет голосования по почте».
При этом, в двух колеблющихся штатах — Мичигане и Пенсильвании — заявили, что будут считать голоса до пятницы, чтобы учесть голосование по почте. В обоих из них пока лидирует Трамп. Он, кстати, активно выступал и выступает против голосования по почте, закономерно ожидая подвоха и подтасовок.

Штаб Трампа пытается бороться с явными злоупотреблениями с помощью исков. В целом более 400 связанных с выборами судебных исков поданы в 44 штатах, что является беспрецедентным для США. Так, штаб Трампа подал в среду в суд Джорджии иск с требованием не учитывать при подсчете голосов бюллетени, которые пришли на избирательные участки уже после их закрытия.

При этом власти Пенсильвании (как вы догадались, это демократы) настроены решительно сопротивляться намерению избирательного штаба Трампа добиться через суд приостановки подсчета голосов на выборах в этом штате.
В Мичигане штабу Трампа не обеспечили достаточный доступ к местам подсчета голосов, чтобы наблюдать за открытием избирательных урн и процессом пересчета, как это гарантировано законом штата. В связи с этим штаб подал иск в суд Мичигана о приостановке процедуры подсчета, пока представителям Трампа не будет обеспечен доступ. Кроме того, предвыборный штаб 45-го президента США требует пересмотра результатов подсчета уже учтенных бюллетеней.
Доходит до смешного
Вообще война демократов с Трампом доходит до смешного. Избиратели из консервативных районов Аризоны пишут, что для заполнения бюллетеней им специально выдавали фломастеры, а потом при проверке эти бюллетени браковали, так как фломастерами их заполнять нельзя. Есть данные, что окна избирательных участков заделывают фанерой, чтобы подтасовки не так бросались в глаза.

Таких «технологий» в России не видывали даже в «лихие девяностые», отметил в комментарии ФАН историк и блогер Армен Гаспарян.
Эти выборы в США — какой-то театр политического абсурда. 100 миллионов человек голосовали досрочно, и всем наплевать! Хочу напомнить, как нам в июне с Запада говорили: если мол вы голосуете за Конституцию России досрочно, это уже недемократический процесс. А тут — 100 миллионов! Бесконечные фальсификации и вбросы. На региональных выборах побеждают люди, которые умерли в октябре. Мне кажется, стоит после этого просто развести руками и называть это не выборами, а как-то по-другому. Это уже даже не «дискотека», к которой мы попривыкли на постсоветском пространстве, а какой-то «Опен Эйр», не имеющий никакого отношения ни к политике, ни к здравому смыслу. Это просто какой-то балаган.
Армен Гаспарян
Историк и блогер
Иностранные агенты отводят глаза
Эксперты интересуются, а куда смотрит признанная в РФ иностранным агентом организация «Голос», почему не делает замечаний по поводу их выборов США — стране, откуда наши либералы регулярно получают финансовую помощь?
Почему-то наши профессиональные либералы, столь резко критикующие наши выборы и наш ЦИК, такие «скромные», когда речь идет об американских подтасовках. Что-то незаметно, чтобы наши либералы боролись за демократию в стране, которая им оказывает всяческую (главным образом финансовую) поддержку. Что за неблагодарность?
Вадим Манукян
Эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты РФ
Кстати, движение «Голос» и «известный специалист по электоральной статистике» Сергей Шпилькин, прославившийся критикой электронного голосования в России, отказались комментировать отсутствие наблюдения, явные вбросы и странную статистику поддержки демократов в США. Видимо, для них демократия — это власть определенной партии, а не соблюдение закона и процедуры.
Могли бы честно заявить, что помимо подтасовок и «банов» в соцсетях, само выборное законодательство и избирательная практика в США далеки от идеала, а по прозрачности и справедливости значительно уступают российским аналогам, говорит Манукян.

Остается только удивляться, сколь «принципиально» подходят критики к изъянам российской избирательной системы, и сколь индифферентны они к реальным проблемам США и стран Западной Европы. Вопрос трехдневного голосования раздувается до небес, тогда как на Западе творятся принципиально несовместимые с демократией вещи. Российская система изначально считается менее демократичной, чем западная. Этот постулат является ложным, говорит Александр Малькевич.
У Байдена — одно достоинство: его не назовут марионеткой русских, эта «роль» в Америке отведена исключительно Трампу. Но именно Байден назвал Россию мишенью номер один. Думаю, если он все-таки станет президентом, к экономическим санкциям против России немедленно добавятся политические, и тут-то у наших либералов откроется второе дыхание.
Александр Малькевич
Президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ)
Скандалы-скандалы
Выборы президента США с достаточной регулярностью получаются скандальными. В 2016 году Дональд Трамп получил меньшее количество голосов, чем Хиллари Клинтон, но победил за счет голосов выборщиков. В 2000 году победу Джорджу Бушу над Альбертом Гором обеспечил пересчет голосов во Флориде. Гор тогда долго колебался, признавать ли такой исход выборов, но в итоге отступил.

Существует высокая вероятность, что в этом году результаты голосования за президента США вызовут массовые беспорядки. Трамп и Байден заранее заявили, что не признают победу оппонента ни при каких обстоятельствах. Это прямой путь к гражданскому противостоянию, корень которого в несовершенной давно устаревшей избирательной системе.
Весь мир знает о проблемах американских выборов. Серьезные нарекания вызывают практика непрозрачного голосования по почте, постоянные нарушения при регистрации избирателей и запутанная система подсчета голосов выборщиков, определяющих исход выборов. Международные структуры постоянно критикуют американскую избирательную систему. В 2016 году представители ОБСЕ отмечали, что до шести миллионов американцев исключены из процесса выборов. К голосованию не были допущены 3,2 млн находящихся под следствием или судимых, а также 2,6 млн уже отбывших наказание.

ОБСЕ неоднократно отмечало, что американцам необходимо добиться, чтобы их выборы соответствовали международным нормам. Например, из-за разницы часовых поясов результаты выборов в одних штатах объявляются, когда голосование в других штатах еще не завершилось. ОБСЕ называет это «неоправданным влиянием на избирателей».
Российские эксперты отмечают, что более 50 млн совершеннолетних американцев лишены права голоса. Причем больше всех среди американцев от ущемления своих прав страдают расовые меньшинства. Лишь 62% афроамериканцев и лишь половина (51%) латиноамериканцев, являющихся гражданами, были включены в избирательные списки на президентских выборах 2012 года. Кроме того, многим американцам помешал проголосовать действующий в стране ценз оседлости (лишение права голоса на срок от полугода до восьми лет граждан, переехавших в другой штат).

На эту дискриминацию в частности обращает внимание журналистка, член Общественной палаты РФ Мария Бутина, которая попала в США в тюрьму по ложному обвинению и не понаслышке знает об истинном лице «американской демократии».
Права голоса в США лишены миллионы американцев.
Мария Бутина
Журналист и общественный деятель
В то же время из-за несовершенства системы составления списков в некоторых штатах право голосовать по ошибке предоставлялось проживающим там иностранцам. Кроме того, в некоторых штатах можно получить бюллетень, даже не предъявляя удостоверение личности, а лишь назвав свои личные данные членам комиссии.
Принципы тайного голосования и свободных выборов не соответствуют идеалу еще и потому, что в США допускается голосование по факсу и электронной почте, а владельцы компаний зачастую под угрозой увольнения «помогают» своим сотрудникам определяться с выбором, говорит Александр Малькевич.
Нет больше доверия к американской избирательной системе, в том числе у самих американцев. Думаю, в нынешнем случае даже пересчет ни к чему не приведет, ведь там же не перерисовали протоколы, а реально вбросили сотни тысяч заполненных за Байдена бюллетеней.
Александр Малькевич
Президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ)
Обеспечению равного избирательного права гражданам США мешает действующий принцип выборщиков, что определяет «вес» голоса американца в зависимости от штата, где он проживает. Система финансирования избирательной кампании кандидатов также получила негативную оценку группы специалистов. В частности, критику взывает пункт, позволяющий делать анонимные пожертвования в фонды кандидатов, и отсутствие «потолка» у самих фондов.
Джин вырвался из бутылки
Судя по всему, Америке пришла пора на своей шкуре почувствовать последствия «майданов», которые США спонсируют или прямо организовывают по всему миру, говорит Александр Малькевич.
В Америку вернулся майданный бумеранг. Джин, выращенный американцами, вырвался из бутылки. Сегодня США пожинают плоды многочисленных нарушений их страной международного права, вмешательства в политику и жизнь других стран. Пришла расплата за все майданы и цветные революции, теперь все это им предстоит пропустить через себя.
Александр Малькевич
Президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ)
По мнению Малькевича, дно, пробитое нынешними выборами, еще раз показывает, что Россия должна ориентироваться только на свои, а не на навязанные извне ценности.
Забудете про Америку, оттуда брать нечего: ни от их здравоохранения, ни от их охраны правопорядка, ни от их лидерства по числу заключенных, ни от их фальсифицированных выборов. Отпустите эту Америку от себя, давайте строить свою ни от кого не зависящую сильную Россию. У нас свой путь, и мы должны по нему идти.
Александр Малькевич
Президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ)
Президентские выборы в США 2020 состоялись 3 ноября, но их результаты еще не объявлены. Согласно последним данным, Дональд Трамп призывает остановить подсчет голосов и готовится подать в суд на результаты голосования в Неваде. На данный момент в Неваде лидирует Джо Байден с минимальным отрывом от своего соперника. Победа в Неваде может обеспечить Байдену необходимые 270 голосов выборщиков. После этого он имеет право объявить себя победителем президентских выборов 2020.

Автор: Иван Соколов