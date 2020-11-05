Следует признать, что предвыборные обещания Трампа «осушить вашингтонское болото» (которое в итоге его и поглотило) остались невыполненными именно потому, что он с самого начала взялся не за меч и даже не за лобзик, а за пилку для ногтей. Возможно, Трампа подвело излишнее великодушие, возможно — неопытность, но скорее всего — отсутствие четкого плана. Первые два года правления (контроль над администрацией, Сенатом и Конгрессом) предоставляли ему неограниченные возможности для кардинальной смены насаженного [44-м президентом США Бараком] Обамой дипстейта («глубинного государства»). Трамп мог сделать это без особых проблем, полностью оставаясь в рамках Конституции. Конечно, поднялось бы жуткое облако вони из всевозможных [либеральных] помоек и нужников, но вышедший на войну не должен бояться схватки.