Эти выборы в США — какой-то театр политического абсурда. 100 миллионов человек голосовали досрочно, и всем наплевать! Хочу напомнить, как нам в июне с Запада говорили: если мол вы голосуете за Конституцию России досрочно, это уже недемократический процесс. А тут — 100 миллионов! Бесконечные фальсификации и вбросы. На региональных выборах побеждают люди, которые умерли в октябре. Мне кажется, стоит после этого просто развести руками и называть это не выборами, а как-то по-другому. Это уже даже не «дискотека», к которой мы попривыкли на постсоветском пространстве, а какой-то «Опен Эйр», не имеющий никакого отношения ни к политике, ни к здравому смыслу. Это просто какой-то балаган.