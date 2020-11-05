В РСТ назвали самые популярные у россиян направления на Новый год

Россияне предпочитают провести приближающийся Новый год внутри страны, что связано в первую очередь с пандемией коронавируса в мире. Около 80% туристической активности россиян приходится на путешествия по России. Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин рассказал ФАН, куда поедут россияне на Новый год.

По словам Барзыкина, популярными туристическими направлениями внутри России остаются Черноморские курорты, Краснодарский край и Крым.

«На Новый год отмечается традиционный рост бронирования на Черноморском побережье, Краснодарский край, Сочи», — рассказал эксперт.

Барзыкин отметил, что рост продаж на Красной поляне составляет около 30%, вылеты в этом направлении увеличены на 14% и будут еще добавляться.

«То же касается и Крыма. К этому виду отдыха подключаются Кавказ и Минводы. Это один сегмент – курортно-рекреационный», — добавил собеседник ФАН.

По словам вице-президента РСТ, россияне вкусили, что Новый год и праздничные дни неплохо проводить на курортах — пансионаты и здравницы. Там есть специальные программы, которые включают процедуры, бассейн, а также и празднование Нового года.

Барзыкин обратил внимание, что росту бронирований способствует программа кешбэка, которая действует по 10 января 2021 года включительно. С помощью нее можно легко вернуть 20% от поездки, что существенно снижает стоимость отдыха.

«Есть доля и регионального отдыха, некоторые предпочитают провести несколько дней в своем регионе. Остаются популярными культурно-познавательные поездки. Хотя COVID-19 и вносит свои коррективы, россияне едут и по Золотому кольцу, и на Северо-Запад, в Санкт-Петербург, Москву», — подытожил Барзыкин.

Ранее Юрий Барзыкин прокомментировал призыв МИД РФ отказаться от зарубежных поездок. Эксперт обратил внимание, что рекомендация МИД РФ не окажет сильного влияния на туротрасль.