Россиянка стала жертвой домашнего насилия в Турции

Анкара, 5 ноября. Гражданка РФ Вера Ч. стала жертвой домашнего насилия в Турции, пишет News Turk.

По данным издания, россиянка переехала в Анкару в 2019 году. Там она познакомилась с 41-летним Салихом Г. Спустя несколько свиданий житель Турции предложил ей выйти за него замуж. В результате 19 октября прошлого года они узаконили свой брак.

После этого Салих начал систематически избивать россиянку. Вера долгое время терпела побои в стенах дома, пока не решилась обратиться в полицию. Она написала заявление в прокуратуру 2 сентября. В итоге суд Анкары запретил супругу приближаться к ней.

Житель Турции решил пойти на мировую с супругой и 25 октября пришел к ней домой. Получив отказ, он в очередной раз избил гражданку РФ. Прибывшая скорая помощь доставила женщину в медучреждение. Врачи диагностировали у нее травмы и ушибы лица, а также перелом ключицы. Пострадавшую положили в больницу. Сотрудники правоохранительных органов опросили ее и задержали Салиха. После допроса его отпустили под подписку о невыезде.

Корреспондент Федерального агентства новостей связался с пострадавшей через социальные сети, однако Вера Ч. отказалась комментировать ситуацию с домашним насилием.

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