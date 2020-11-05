В союзе Туриндустрии отреагировали на призыв МИД отказаться от поездок за рубеж

Около 80% туристической активности россиян приходится на путешествия по России, заявил ФАН вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. Призыв МИД РФ отказаться от зарубежных поездок не окажет сильного влияния на туротрасль.

В четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова попросила россиян отложить необязательные заграничные поездки на фоне распространения коронавируса.

«В связи с крайне неблагоприятным эпидемиологическим фоном в мире мы вновь обращаемся к нашим гражданам по возможности отложить свои необязательные поездки за рубеж, отнести их на более позднее время, когда ситуация с коронавирусом стабилизируется», — заявила Захарова в ходе брифинга.

Захарова предупредила, что пережитые весной риски, такие как отложенная возможность возвращения на родину, карантины, блокада в ряде государств, сейчас не менее актуальны.

Вице-президент РСТ обратил внимание, что объем внешнего туризма и так снижается из-за окончания теплого сезона.

«Основная доля сегодня относится к внутреннему туризму – более 80%, идет перераспределение на внутренние потоки. Что касается выездного туризма, то здесь подавляющее большинство поездок было в Турцию. Но сегодня уже сезон заканчивается, а поездок на ноябрьские праздники, рождество, Новый год значительно меньше, чем в сентябре», — рассказал Барзыкин.

Эксперт подчеркнул, что каждый, кто планирует поездку, должен ориентироваться на рекомендации МИД РФ, Роспотребнадзора и порядок сдачи тестов, изоляции, который устанавливают страны. Осенью, зимой рынок выездного туризма стагнирует, и призывы МИД РФ радикального влияния не оказывают, он и так загибается, добавил Барзыкин.

Еще одним фактором снижения турпотока на внешних направлениях вице-президент РСТ назвал разницу валютных курсов.

«До следующего года, как минимум до марта, можно свои лыжи направлять внутрь страны», — подытожил он.

Ранее в Крыму рассказали об условиях получения кешбэка в 20% при покупке туров. Министр курортов и туризма Республики Вадим Волченко отметил, что 11 крымских туроператоров и 85 объектов размещения, в том числе 14 санаториев, принимают участие во втором этапе Программы стимулирования доступных внутренних туристских поездок, разработанной Ростуризмом.