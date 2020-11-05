В Молдавии устраивают виртуальные квесты по городам России

Кишинев, 5 ноября. В Молдавии при поддержке Россотрудничества и Ассоциации интеллектуальных игр проходит виртуальный квест «Прогулки по России». Как объяснил ФАН представитель ассоциации Иван Брук, игру приурочили ко Дню народного единства.

«Путешествовать в таких условиях тяжело. Поехать в Россию для многих проблематично, но в то же время можно путешествовать благодаря виртуальным картам, тем более что «Яндекс» предоставляет хорошие панорамы. Можно гулять по улицам городов, но мы решили сделать это в форме загадок и приурочить игру к знаменательной дате», — рассказал Брук.

Это уже не первое виртуальное путешествие по России. В мае Россотрудничество совместно с Ассоциацией интеллектуальных игр Молдавии провело квест, посвященный Дню Победы, а в июне главной темой стал Александр Сергеевич Пушкин и его творчество. Желающих поучаствовать оказалось так много, что разработчикам пришлось переписать игровой движок программы, утверждает Брук.

«Изначально мы думали, что будет 10-15 команд, а оказалось, что участвуют люди не только из Молдавии, — пояснил собеседник Федерального агентства новостей. — У нас полно игроков из других стран, причем это не только Россия. Мы были удивлены, когда это увидели. Например, в июньском квесте участвовало более пятисот человек».

По словам Ивана Брука, задания в квесте, посвященному Дню народного единства России, по силам решить даже школьнику. Они, скорее, на внимательность и логику, утверждает разработчик игры. Организаторы позаботились и о наградах для победителей. А вот какие именно призы ждут финалистов квеста, решено пока оставить в тайне.