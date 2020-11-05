В США из-за вооруженных протестующих закрываются избирательные центры

По всей территории Соединенных Штатов Америки продолжаются беспорядки. Не все граждане страны согласны с преимуществом демократа Джо Байдена, которое сейчас наблюдается в нескольких ключевых штатах. Так, избирательный центр в штате Аризона был вынужден закрыться из-за опасных протестных акций сторонников действующего президента США Дональда Трампа.

По информации CNN, в округе Марикопа некоторые из протестующих вооружены. Избирательный центр штата закрыт как для публики, так и для СМИ. Байден опережает Трампа в Аризоне примерно на 70 тысяч голосов, это чуть более 2% разницы. Подсчет голосов продолжается, но журналистов вывели из здания.

В Twitter избирательного департамента округа сообщается, что сотрудники центра «продолжают работу, которая заключается в администрировании выборов». В твите также говорится, что избирательный центр «снова опубликует результаты сегодня вечером, как и планировалось». Подсчет голосов будет передаваться в электронном виде официальными лицами.

«Журналисты действительно были вынуждены покинуть избирательный участок Марикопы. Персонал центра говорит, что они не эвакуируются и будут находиться там, пока не опубликуют окончательные результаты», — написал репортер NBC Гади Шварц в Twitter.

Также журналист утверждает, когда они уходили из центра, толпа протестующих кричала, что у «действующего президента были украдены голоса». Некоторые сторонники Трампа распространяли в Аризоне, возможно, ложную информацию о том, что их бюллетени, заполненные фломастером, были отклонены.

В настоящий момент продолжается подсчет голосов в шести штатах: Аляске, Аризоне, Джорджии, Северной Каролине, Неваде и Пенсильвании.

В 2016 году Дональд Трамп победил в Аризоне, а также набрал большее число голосов в Мичигане и Висконсине, чем представительница демократов Хиллари Клинтон.

Ранее сообщалось, что команда Трампа через суд хочет добиться пересмотра голосования в Неваде, так как штаб не согласен с итогами президентских выборов в штате. Исход выборов в Неваде имеет особое значение как для Дональда Трампа, так и для Джо Байдена. При победе в этом штате Байден наберет 6 голосов. Это позволит ему стать 46-м президентом США.