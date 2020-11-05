Ведьма Алена Полынь предсказала судьбу Трампа и Америки

Предсказательница Алена Полынь, называющая себя потомственной ведьмой, проанализировала с точки зрения высших знаний ситуацию, сложившуюся вокруг выборов президента США. Она также предсказала судьбу Дональда Трампа и всей Америки. Напомним, согласно последним данным, президент США Дональд Трамп призвал остановить подсчет голосов, а также пообещал оспорить результаты голосования в Неваде, где с минимальным преимуществом побеждает его соперник — демократ Джо Байден, что является решающим для исхода выборов.

На основании своих знаний Алена Полынь утверждает, что большинство американцев голосовало за Трампа, но доказать ему в суде свое право на второй президентский срок не удастся.

«По голосам победил Трамп, но сейчас это ему не удастся доказать, да это уже не важно», — рассказала ведунья в комментарии ФАН.

Трампа ждет незавидная судьба, а Америку захлестнет длительная полоса нестабильности, предупреждает Полынь.

«Точно могу сказать: Трампу придется тяжело, а беспорядки в Америке усилятся, всплывут расовые и религиозные проблемы. Все это очень серьезно, это будут не просто беспорядки, а нечто большее. Сейчас такое время, что любые выборы грозят большими катаклизмами», — предупредила ведунья.

Выборы президента США состоялись 3 ноября, но их результаты не объявлены до сих пор. Американская избирательная система допускает, что набравший большинство голосов избирателей претендент не получает президентскую власть. Президента, по сути, избирают не граждане, а Коллегия выборщиков, которым избиратели делегируют свои полномочия. Систему американских выборов эксперты считают архаичной и запутанной.

Выборщиков всего 538, для победы необходимо заручиться голосами 270 из них. В случае, если голоса выборщиков из Невады отойдут Байдену, он имеет право объявить себя победителем выборов 2020.