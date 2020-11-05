Волочкова эмоционально ответила на критику своего танца в клетке

Москва, 5 ноября. Балерина Анастасия Волочкова эмоционально ответила недоброжелателям, которые раскритиковали в пух и прах ее танец в клетке.

Артистка на этой неделе опубликовала в Instagram видео с хореографическим номером в рамках спектакля. Волочкова на кадрах ролика выполняла гимнастические элементы в подвешенной и постоянно вращающейся клетке. Экс-прима Большого театра не успела закрыть комментарии под постом и столкнулась с потоком критики и насмешек.

Волочкова не сдержалась и в новом посте посоветовала «проплаченным хейтерам» самим встать на пуанты, залезть в клетку и выполнить сложные элементы. Балерина добавила, что гордится своими мозолями и будет и дальше делать свое дело.

«Таким альтруизмом занимаются немногие. Я пожизненно вошла в историю России как великая русская балерина! Смиритесь уже с этим», — написала танцовщица.

Балерина порекомендовала не смотреть ее выступления, если «завистникам и злопыхателям» так они не нравятся. Она уверена, что истинные фанаты всегда ее поддержат, а негативные комментарии пишут лишь «боты».

Волочкова ранее заявила в эксклюзивном интервью ФАН, что коронавирус не дает ей полностью раскрыться и в должной мере выступать, радуя публику. Она уверена, что маски наносят здоровью еще больший вред, чем COVID-19.