Депутат бундестага намерен защитить чувства верующих

На пресс-конференции медиагруппы «Патриот» на тему «Оскорбление мусульман. Чем закончится для Франции подобная свобода?» депутат бундестага от «Альтернатив для Германии» Вальдемар Гердт отметил, что у человека есть право на свободу вероисповедания.

«26 ноября мы будем делать международную конференцию, которая поднимает вопросы о религиозном экстремизме и правах человека на вероисповедание. Никто не имеет право оскорблять чувства верующих, какой бы веры они не были», — заявил Вальдемар Гердт.

По мнению депутата бундестага, действия президента Франции Макрона — чистой воды популизм и провокация. Напомним, в интервью телеканалу «Аль Джазира» Макрон заявил, что понимает чувства мусульман, но будет отстаивать свободу слова.

«Это нам может дорого обойтись. Ни простой человек, ни президент не имеет права делать подобное. Charlie Hebdo надо было закрыть еще тогда, когда были первые карикатуры, потому что уже тогда было первое провокационное нападение. Ничего общего с сатирой или культурой это не имеет — это бескультурье полное», — высказался эксперт.

По словам специалиста, в данной ситуации толерантность и свобода слова опять сыграли роль.