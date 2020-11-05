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Ксения Бородина опровергла слухи о своем уходе из телепроекта «Дом-2»

Ксения Бородина опровергла слухи о своем уходе с телепроекта «Дом-2»

Телеведущая Ксения Бородина не подтвердила слухи о своем уходе из скандального телепроекта на ТНТ «Дом-2».

В Сети то и дело всплывают подробности личной и творческой жизни теледивы. Недавно ей приписали беременность, а позже заговорили о том, что организаторы телестройки хотят уволить Бородину с бессменного поста ведущей. Однако в пресс-службе канала этого не подтвердили.

На этот раз фанатов знаменитости взволновала новость о ее самовольном уходе из проекта. На что PR-директор телеведущей сказал, что впервые об этом слышит, а Бородину и вовсе удивил такой вопрос.

«С чего вы взяли? Это очередная порция необоснованных слухов. Если я и решу куда-то уйти, сообщу об этом в своем Instagram», — заявила телеведущая.

Источник: Федеральное агентство новостей
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