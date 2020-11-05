Ксения Бородина опровергла слухи о своем уходе из телепроекта «Дом-2»

Телеведущая Ксения Бородина не подтвердила слухи о своем уходе из скандального телепроекта на ТНТ «Дом-2».

В Сети то и дело всплывают подробности личной и творческой жизни теледивы. Недавно ей приписали беременность, а позже заговорили о том, что организаторы телестройки хотят уволить Бородину с бессменного поста ведущей. Однако в пресс-службе канала этого не подтвердили.

На этот раз фанатов знаменитости взволновала новость о ее самовольном уходе из проекта. На что PR-директор телеведущей сказал, что впервые об этом слышит, а Бородину и вовсе удивил такой вопрос.