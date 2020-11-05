Москалькова рассказала о помощи Путина по вопросу жилья в Бурятии

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова после встреч с властями Бурятии и жителями региона признала, что проблемы республики в точности повторяют проблемы всей России: среди них — экология, социальное жилье и валютные ипотеки. Один из этих вопросов удалось решить благодаря обращению к президенту, рассказала ФАН уполномоченный по правам человека в РФ.

«Люди пришли с самыми наболевшими и волнующими их вопросами. Один из них — жилье. Он неизменно находится среди самых распространенных по всей стране, — пояснила Татьяна Москалькова. — Ситуации встречаются самые разные. Бывает, что человек становится жертвой мошенников и потом с трудом удается доказать, что он приобретал жилплощадь или землю добросовестно, не подозревая о незаконности купли-продажи недвижимости».

По словам омбудсмена, одна из проблем в Бурятии — улучшение жилищных условий нуждающихся категорий населения. Инвалиды, дети-сироты, малоимущие, живущие в аварийном жилье сталкиваются с бумажной волокитой, ошибками, недобросовестностью исполнителей, равнодушием к своим проблемам.

«Трудно отрицать: эти проблемы есть, но мы стараемся помочь каждому. Если проблема носит системный характер, нам также удается ее решить», — отметила собеседница агентства.

С одним из таких вопросов, зашедшим в тупик на уровне региона, Москальковой пришлось обратиться напрямую к Владимиру Путину.

«Это ситуация с валютными ипотечниками, — пояснила омбудсмен. — Люди брали кредит на жилье в валюте и отдавать его тоже должны были в ней же. Однако экономическая конъюнктура изменилась, курс — тоже, и долг людей многократно увеличился».

В разговоре с президентом Москалькова объяснила ситуацию: граждане хоть и взяли на себя определенные риски, но при этом рассчитывали на относительную экономическую стабильность.

«Реакция не заставила себя долго ждать, — добавила омбудсмен. — Была принята программа помощи валютным заемщикам, выделено 2 млрд рублей, более 7 тысяч человек сохранили свое жилье».

Во время визита в Бурятию Москалькова встретилась с главой региона Алексеем Цыденовым и председателем Народного хурала Владимиром Павловым. Помимо самых острых проблем, характерных для периода пандемии: нехватки лекарств в аптеках и малодоступности медицинской помощи, — уполномоченный по правам человека РФ обсудила правозащитную ситуацию в регионе, дистанционное образование, обеспечение жильем детей-сирот и людей с инвалидностью, а также загрязнение Байкала.

Татьяна Москалькова предложила создать в регионе независимый аппарат уполномоченного по правам человека в Республике Бурятия для повышения эффективности работы в сфере прав человека. За первое полугодие 2020 года в аппарат уполномоченного пришло 86 обращений из этого субъекта федерации. Чаще всего люди писали о проблемах, связанных с соблюдением норм уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного законодательства, жилищных прав и вопросов предоставления услуг ЖКХ, которые невозможно было решить на уровне региона.