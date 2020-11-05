Французский журналист рассказала о перспективах отношений России и Франции



На пресс-конференции медиагруппы «Патриот» обсудили отношения между Францией и Россией. Основатель и главный редактор «Русского очевидца» во Франции Елена Якунина рассказала, чего можно ожидать в будущем в вопросе взаимоотношений двух стран.

«Все сложно, отношения будут зависеть от конкретных ситуаций. Сейчас французы так заняты выборами США, как будто выбирают собственного президента», — заявила Елена Якунина.

По словам главного редактора «Русского очевидца», президент Франции Макрон сейчас очень непопулярен.

«Считается, что он — самый непопулярный президент за всю историю Пятой республики. Были даже разговоры, что он объявит преждевременные выборы. Поэтому, что случится дальше — неизвестно», — сообщила Елена Якунина.

Основатель «Русского очевидца» во Франции также рассказала, при каком условии наладятся отношения между Россией и Францией.