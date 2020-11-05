Лариса Голубкина назвала плюсы ограничений из-за коронавируса

Москва, 5 ноября. Известная советская и российская актриса Лариса Голубкина рассказала ФАН, что даже в ограничениях, введенных из-за пандемии новой коронавирусной инфекции, есть свои положительные стороны.

«Конечно, очень плохо, что коронавирус этот… Он нас, с одной стороны, держит по домам, а с другой стороны — это даже полезно, все-таки мы как-то организованнее стали», — полагает народная артистка РСФСР.

Голубкина добавила, что и дома есть множество интересных занятий, однако не все они доступны ей.

«Некоторые такие фантазеры! Я все думаю, да почему же я себе ничего не могу придумать-то? Выдумать бы чего-нибудь дома… Вязать не умею, вышивать не умею — умела в молодые годы, но это позабыто», — с сожалением признала артистка, добавив, что шить и вышивать полезно для мозга.

Отвечая на вопрос о главном в ее жизни, артистка сразу назвала семью.

«Для меня самое главное — мои дети и внуки, моя Маша (дочь актрисы от первого брака. — Прим. ФАН). Но я поняла такую вещь: очень хорошо, что для меня это самое главное, но это не значит, что я под ногами у них путаюсь и мешаю им жить, нет. Вот сейчас сижу жду свою внучку — пойдем с собачкой гулять», — разоткровенничалась народная артистка.

Лариса Голубкина снялась во множестве отечественных фильмов, зрителю она знакома, в частности, по роли Шурочки Азаровой в картине «Гусарская баллада».

Российские медики за минувшие сутки выявили 19 404 новых случая COVID-19 в 85 регионах страны, 292 человека скончались. Полностью выздоровели 12 238 пациентов. Оперативные данные о коронавирусе можно посмотреть на официальном портале стопкоронавирус.рф.