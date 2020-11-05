Киркоров и украинская певица Ольга Полякова выступили на фестивале в ОАЭ

Дубай, 5 ноября. Российский певец Филипп Киркоров и украинская исполнительница Ольга Полякова вместе выступили на концерте в Дубае в День народного единства.

Впечатлениями от фестиваля в Объединенных Арабских Эмиратах артисты поделились в своих Instagram-аккаунтах. Полякова и Киркоров, судя по видео, были очень рады видеть друг друга. Исполнители дружат на протяжении многих лет. Полякова назвала Киркорова своим «талисманом» и «королем солнца».

«Любовь и музыка не имеет границ, национальностей и оков!» — подчеркнул российский певец.

Фанаты в комментариях поблагодарили артистов за устроенный «праздник музыки» и пожелали им дальнейших творческих успехов.

«Как это символично — на одной территории встретились сразу несколько национальностей в День народного единства! Это было невероятно, даже сквозь Stories было ощущение, что вы очень соскучились по сцене и по зрителям», — написали поклонники.

Киркорову организаторы мероприятия подарили эксклюзивный аксессуар. Король российской эстрады стал обладателем сумки от Louis Vuitton.