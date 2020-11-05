Вбросы, агитация и затягивание подсчета голосов: как прошли выборы в США

После начала подсчета результатов президентских выборов в США, которые состоялись 3 ноября, прошло почти двое суток, однако американцы и весь мир до сих пор не знают, кто победил. Это беспрецедентная ситуация для США: подсчет бюллетеней после голосования в Америке всегда проходил в максимально сжатые сроки, а к утру следующего дня победитель был уже известен.

Так было и в 2016 году, когда все узнали, что новым президентом страны стал Дональд Трамп. Однако сейчас результаты голосования по нескольким ключевым штатам — Аризона, Пенсильвания, Джорджия, Северная Каролина и Невада — до сих пор не объявлены. Избирательные комиссии перечисленных штатов без четкого объяснения причин приостановили подсчет голосов и не оглашают победителя.

В Северной Каролине подсчет голосов приостановили до следующей недели. Об этом сообщил Государственный совет по выборам. Директор избирательного совета штата Карен Бринсон Белл заявила, что результаты выборов не изменятся до 12 или 13 ноября, пока все бюллетени не будут получены по почте.

Избирательные комиссии прочих штатов не называют четких сроков оглашения результатов или постоянно их сдвигают. Такого рода задержки официально оправдываются тем, что значительный процент бюллетеней на этих выборах получен по почте. Однако это очень неубедительное оправдание, ведь гигантский опыт демократических выборов в США позволяет организовать процесс подсчета голосов избирателей куда более оперативно, независимо от того, каким образом были получены бюллетени.

На этом фоне избирательный штаб Трампа и консервативная пресса обнародовали большой объем данных, касающихся истинной причины внезапного затягивания оглашения итогов выборов-2020: фальсификация голосования со стороны демократов в тех штатах, которые наиболее значимы для определения исхода президентских выборов. Результаты официально опротестованы действующим президентом через суд в Висконсине и Мичигане. В Пенсильванию прибыл личный юридический советник Трампа — экс-мэр Нью-Йорка Руди Джулиани, чтобы следить за финальным процессом подсчета. На созванной пресс-конференции Джулиани заявил, что демократы фальсифицируют выборы в пользу Джо Байдена, также в Пенсильвании зафиксирован вброс — около 100 000 бюллетеней.

«Вы полагаете, мы — идиоты? Мы будем продолжать бороться. Мы победим на этих выборах. Мы действительно выиграли их. Это всего лишь вопрос честного подсчета голосов», — обратился Джулиани к демократам.

Адвокат добавил, что внезапный резкий прирост бюллетеней в пользу Байдена в ходе подсчета связан с десятками тысяч бюллетеней, «которые могли появиться хоть из Канады, хоть с Марса».

Примечательно, что американские телеканалы, даже консервативный Fox News, отказались транслировать пресс-конференцию Джулиани. Руди несколько минут заявлял о том, что бюллетени, отправленные по почте, могут быть сфальсифицированы. Трамп, его семья, предвыборная кампания и даже сотрудники Белого дома заявляли о своей победе в Пенсильвании в социальных сетях, но эти сообщения помечаются уведомлением о дезинформации.

Известно, что на нескольких избирательных участках города Милуоки в штате Висконсин проголосовало большее число людей, чем было официально зарегистрировано. На двух из них явка избирателей составила более 200%, что является невозможным. В Висконсине в списках избирателей находились даже мертвые люди. Кроме того, в штате была зафиксирована рекордная явка — 90% всех избирателей, чего не происходило никогда за всю историю Америки.

Избиратели Трампа в округе Марикопа в штате Аризона подали иск в суд против местной избирательной комиссии из-за того, что при голосовании им выдали испорченные маркеры, поэтому машины для приема голосов не засчитали их бюллетени. Одна из жительниц округа Лори Агилера рассказала, что, когда ее бюллетень не прошел обработку, она запросила новый, но работники избирательных участков отказались его предоставить. Другие избиратели испытывали похожие проблемы.

В городе Детройт в штате Мичиган члены избирательной комиссии закрыли окна помещения, где проводился подсчет голосов избирателей и выгнали всех наблюдателей. Республиканцы и сторонники Дональда Трампа встревожены, поскольку Трамп удерживал уверенное лидерство в штате во время раннего подсчета голосов. Также в Мичигане имеются прямые свидетельства о подделке почтовых бюллетеней, например, сотрудник почтовой службы США сообщал, что супервайзер по имени Джонатан Кларк из городка Траверс-Сити занимался мошенничеством с избирателями.

Также сообщается, что активисты демократа Джо Байдена еще вчера собирали почтовые бюллетени в штате Джорджия, чтобы бывший вице-президент стал 46-м президентом страны в результате ноябрьских выборов в США.

Что еще может указывать на фальсификацию

По мнению многих экспертов, самый важный признак фальсификации против Трампа на американских президентских выборах — результат выборов в Конгресс США. Согласно актуальным данным, Республиканская партия, скорее всего, сохранит большинство в Сенате США, а также увеличит представительство в Палате представителей. Республиканцы смогли добиться успеха на выборах в местные законодательные собрания штатов и на муниципальных выборах. Действующий президент Дональд Трамп — фактический лидер Республиканской партии, их политические рейтинги взаимосвязаны, поэтому выглядит крайне подозрительно, когда президентская партия побеждает и укрепляет свои позиции, а президент проигрывает.

По всем признакам реальный исход президентских выборов в США далеко не очевиден: Дональд Трамп, руководство Республиканской партии и многочисленные сторонники президента не намерены признавать поражение и нацелены на беспристрастный подсчет всех законно полученных голосов. Верховный суд США уже вмешался в процесс голосования в Пенсильвании. Судя по всему, именно за высшим судебным органом страны останется последнее слово в вопросе, кто будет возглавлять государство следующие четыре года.