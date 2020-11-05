Полина Гагарина радикально сменила имидж из-за ретроградного Меркурия

Москва, 5 ноября. Полина Гагарина сменила белокурые локоны на темное каре, показав результат в Instagram. Она назвала перемены в имидже последствиями «ретроградного Меркурия».

На опубликованном снимке певица позирует в черном платье с белым школьным воротничком. Образ озорной ученицы старших классов дополняет каре с небрежной челкой, а светлый цвет волос внезапно превратился в темно-русый.

«Ретроградный Меркурий. Последствия», — подписала публикацию звезда.

Поклонники ужаснулись преображению артистки. Большинство из них призвали ее не экспериментировать и не менять светлый цвет волос. Однако нашлись и те, кому образ Гагариной пришелся по вкусу, но все же только в качестве сценического.

«Ужасно... Не экспериментируйте»; «Выпускной 11-го класса, Полина-хорошистка»; «Полина, нет, только не это! Верните нам блондинку, она лучшая»; «Если честно, вам не идет»; «Нет, нет и нет. Лучше блондинка с милыми кудряшками!» — оставили комментарии пользователи соцсети.

К радости фанатов, Полина Гагарина лишь примерила парик: процесс перевоплощения она показала на видео в Stories.