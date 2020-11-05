Депутат бундестага: Без России мы не сохраним европейскую цивилизацию

Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт считает, что без поддержки России Европа не выстоит под натиском международного терроризма. По словам немецкого политика, Европа так увлеклась проблемой толерантности и равноправия, что не замечает, как возвысила до уровня цивилизованных людей откровенных бандитов и террористов.

«Относиться как к людям надо ко всем, но оправдывать террористов, — это значит давать этим людям возможность делать это [злодеяния. — Прим. ФАН] безнаказанно, делать из них героев, за которыми последует волна подражателей. На сегодняшний день с мусульманской стороны я не видел и не слышал осуждения теракта во Франции. Они по ночам громят Штутгарт, Кельн, а на следующий день их выпускают», — заявил Вальдемар Гердт в эфире медиацентра «Патриот» на тему «Оскорбление мусульман. Чем закончится для Франции подобная свобода?»

По словам депутата бундестага, гипертолерантность евроинтеграторов превратилась в болезнь, которая может погубить европейскую цивилизацию. Эксперт обращается к опыту России, в которой решаются задачи мирного сосуществования представителей разных народностей и религий. Он сожалеет, что руководство Евросоюза его игнорирует и ведет политику усиления конфронтации между Евросоюзом и Россией.