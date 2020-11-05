Клинцевич объяснил, зачем нужен новый закон о неприкосновенности экс-президента

Госдума рассмотрит проект о неприкосновенности бывшего главы государства вне зависимости от периода президентства. Политик, бывший сенатор Франц Клинцевич объяснил в комментарии ФАН важность предложенной инициативы.

Согласно действующему законодательству РФ, бывшего президента нельзя привлечь к уголовной или административной ответственности за деяния, совершенные им во время исполнения президентских полномочий. Проектом закона предлагается расширить временные рамки неприкосновенности президента, прекратившего исполнение своих полномочий.

Политик Франц Клинцевич объяснил, что проект закона о неприкосновенности экс-президента был подготовлен в связи с поправками в Конституцию РФ.

«При той серьезной политизации нашего общества и в связи с возможными изменениями может случиться всякое. Мы находимся на самой верхушке демократических преобразований, никто не может больше, чем Россия демонстрировать приверженность демократическим принципам. В том числе и гонения, и преследования по политическим целям президента», — отметил бывший сенатор.

Клинцевич напомнил, что заложенная в законе схема позволяет через Государственную думу и Совет Федерации любое должностное лицо, включая и президента, привлечь к ответственности в случае совершения уголовного преступления и предательства страны.

«Конечно, это требует более тщательной подготовки и огромной процедуры, которая может позволить Госдуме и Совфеду привлекать экс-президентов. Я считаю законным наличие такого законопроекта и создание такой возможности», — добавил политик.

Эксперт подчеркнул, что в случае необходимости можно лишить должностное лицо полномочий и привлечь к ответственности, но по всяким надуманным причинам сделать это невозможно.

«Это связано не с ныне действующими президентами, это связано с конституцией и далеко идущими последствиями действия этой правовой нормы», — заключил Клинцевич.

Ранее депутаты Государственной думы РФ приняли закон о запрете членам Совета безопасности России иметь банковские вклады и счета за рубежом. Инициатором внесения изменений в закон «О безопасности» является президент России Владимир Путин. Проект рассмотрят в рамках реализации поправок в Конституцию РФ.