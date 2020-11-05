Алена Водонаева раскрыла жуткую семейную драму

Москва, 5 ноября. Телеведущая Алена Водонаева раскрыла Instagram-подписчикам семейную тайну. Она призналась, что ее бабушка страдает болезнью Альцгеймера.

Проблемы со здоровьем у 82-летней бабушки звезды начались давно, однако обострились из-за карантина. Сперва она начала забывать незначительные мелочи, затем стала с агрессией реагировать на происходящее, в конце концов у нее развилось слабоумие. Водонаева сравнила больного Альцгеймером с двухлетним ребенком: он точно так же может нанести себе непоправимый вред, просто не понимая, что происходит.

Состояние бабушки ведущей сказывается на всей семье. Сама звезда уже давно не говорила с ней по душам, так как та помнит только ее первого мужа и изредка вспоминает правнука Богдана. А матери Водонаевой приходится ухаживать за своей родительницей, что тяжело и физически, и морально.

«Как живет наша семья — она не интересуется и не знает давно. Только постоянно всем недовольна — как на видео, где мы сделали ей сюрприз на день рождения, а ей не нравится», — рассказала Водонаева.

Водонаева призвала всех, чьи родители, бабушки или дедушки больны Альцгеймером, быть терпимее и милосерднее. Она также напомнила о том, что интеллектуальная нагрузка снижает риск развития этого недуга.