Откуда взялись миллионы неучтенных голосов на выборах в США

О возможных фальсификациях на выборах президента США стали говорить еще весной. В связи с пандемией все чаще стала обсуждаться процедура голосования по почте. В апреле действующий президент Дональд Трамп в своем аккаунте в Twitter поставил под сомнение законность такой процедуры, заявив, что она «приведет к массовой коррупции и мошенничеству». Со временем риторика американского лидера становилась только жестче: на одном из выступлений перед избирателями он объявил, что выборы в этом году будут «самыми коррумпированными в истории нашей страны», указывая на теоретическую возможность организовать вбросы бюллетеней за его оппонента Джо Байдена из-за беспрецедентного числа голосующих по почте.

В день выборов по мере подсчета голосов стало ясно, что разгромная победа Байдена, которую предрекали ему многие аналитики и СМИ, не случилась. На определенном этапе Трамп лидировал в гонке, что вызвало недовольство сторонников демократов, которые вышли на акции протеста в ряде крупных городов. Однако ближе к вечеру баланс сил изменился и кандидат от демпартии вырвался вперед. Действующий президент США и его штаб назвали происходящее фальсификацией, пообещав добиться пересчета голосов. Однако ситуация не так однозначна, как может показаться на первый взгляд.

Редакция Telegram-канала «Амерiканский номеръ» разбирается в хитросплетениях президентских выборов в США.

Скандалы, интриги, расследования

Чтобы попытаться взглянуть на ситуацию трезво, необходимо, в первую очередь, понимать, что обстановка на выборах 2020 года неразрывно связана с выборами четырехлетней давности. Именно в 2016 году в США наметился раскол гражданского общества, который за время нахождения Трампа у власти только усилился. К нынешним президентским выборам страна подошла с багажом из разнокалиберных скандалов и дрязг.

Вряд ли подобные скандалы существенным образом повлияли на распределение голосов в традиционно республиканских и демократических штатах — ядерный электорат привык без лишних сантиментов и не вникая в суть списывать все на происки оппонентов. Однако подобное нельзя утверждать, когда дело касается так называемых «колеблющихся» штатов.

Внутриполитическую борьбу еще больше обострила пандемия коронавируса и антирасистские протесты, захлестнувшие страну после гибели афроамериканца Джорджа Флойда.

Таким образом, казалось, что ко дню выборов ситуация и так накалилась до предела, однако ряд неоднозначных событий при подсчете голосов позволил Трампу и его сторонникам утверждать о наличии масштабных фальсификаций, что в теории способно привести к невиданному доселе политическому кризису в стране.

Уже сейчас понятно, что нынешняя президентская гонка, возможно, самая «грязная» в истории США и оппоненты не станут стеснять себя в средствах достижения главной цели — стать хозяином Овального кабинета.

Почтовое голосование

В русскоязычном сегменте интернета и российских СМИ зачастую просматривается недостаточное знание такой реалии избирательной системы США как голосование по почте. У обывателя, читающего сообщения о ходе президентских выборов, может сложиться впечатление, что такая форма голосования была придумана демократами и чуть ли не в этом году с целью отобрать победу у Трампа. А авторы отдельных публикаций уже пытаются прогнозировать исход событий, если случаи фальсификаций будет рассматривать Верховный суд.

В погоне за сенсациями нетрудно «сесть в лужу» и куда сложнее попытаться трезво взглянуть на происходящее. В рамках одной статьи невозможно разобрать каждое утверждение о наличии фальсификаций, связанных с почтовым голосованием, поэтому сосредоточимся на разъяснении особенностей избирательной системы Соединенных Штатов.

Как устроено почтовое голосование в США?

Почтовое голосование — это форма заочного голосования, при которой бюллетень отправляется по почте домой зарегистрированному избирателю, который заполняет его и возвращает почтой или лично бросает в урну для голосования или относит на избирательный участок. Такая форма голосования предусмотрена во всех штатах и миллионы американцев спокойно голосуют по почте на протяжении свыше 150 лет, при этом исторически случаи мошенничества крайне редки.

Обычно таким образом голосуют избиратели, которые не могли прийти на избирательные участки в день выборов. Законодательство может сильно разнится в зависимости от региона. Сейчас часть штатов позволяет избирателям с постоянными ограниченными возможностями подавать заявления на получение постоянного права голосовать по почте. Другая же часть позволяет использовать почтовое голосование для удобства всех избирателей.

Бюллетени или заявления для голосования по почте рассылаются до даты выборов с разницей, зависящей от законодательства штата. На конверте для отправки бюллетеня печатается уникальный для каждого зарегистрированного избирателя штрих-код, который позволяет отслеживать местонахождение конверта. С помощью кода также можно быстро загрузить соответствующие файлы с подписями, чтобы сверить с автографом избирателя на конверте. Граждане, потерявшие конверт для отправки бюллетеня, могут голосовать, получив другой у должностных лиц, ответственных за проведение выборов. Чтобы подделать такой конверт, злоумышленникам необходимо получить доступ к системе кодирования.

Чтобы проголосовать по почте избиратель ставит соответствующую отметку в бюллетене, помещает его в предоставленный почтовый конверт, скрепляет печатью и подписью, а также пишет дату на обратной стороне конверта, который затем либо отправляется по почте, либо доставляется в местный центр сбора бюллетеней. Срок их приема определяется законом штата. В некоторых юрисдикциях почтовые штемпели не учитываются, а бюллетени должны быть получены к определенному времени в день выборов. В других юрисдикциях бюллетень должен иметь штемпель с датой не позднее дня выборов.

На выборах в 2016 году по почте проголосовали около 33 миллионов избирателей, что составляло примерно четверть всех поданных голосов. А издание Washington Post и вовсе утверждает, что на прошлых выборах Трамп мог одержать победу как минимум в трех штатах именно благодаря почтовому голосованию.

В апреле 2020 года в разгар пандемии коронавируса опрос, проведенный NBC News и Wall Street Journal, показал, что 58% американских избирателей высказались за общенациональную избирательную реформу, позволяющую всем голосовать по почте, и еще 9% (то есть в общей сложности 67% респондентов) проголосовали бы за нее в этом году из-за COVID-19. Исследовательский центр Pew Research выяснил, что 49% республиканцев и 87% демократов поддержали бы проведение такой реформы.

Вероятно, что такое распределение повлияло на решение штаба Трампа агитировать за отказ от почтового голосования. А так как пандемия коронавируса послужила причиной рекордного количества заявок на возможность проголосовать по почте, то нынешний президент и его штаб стали заблаговременно критиковать проверенную временем систему, утверждая, что она способна привести к катастрофическому исходу выборов.

Начиная с апреля Трамп на своей странице в Twitter неоднократно ставил под сомнение законность голосования по почте, заявляя, что это «приведет к массовой фальсификации и мошенничеству», не предоставляя при этом никаких доказательств наличия недостатков в системе. Генеральный прокурор Уильям Барр также заявил в июне, что голосование по почте «открывает возможности для мошенничества», опять же без каких-либо доказательств.

В день выборов Трамп вновь заявил, что миллионы голосов, полученных по почте, были сфальсифицированы и не должны учитываться. Многие отданные таким образом голоса уже были подсчитаны, но такие штаты, как Пенсильвания, Висконсин и Мичиган, не смогли начать их подсчет до дня выборов из-за местного законодательства, об особенностях которого шла речь выше.

Как происходит проверка в рамках почтового голосования?

Помимо упомянутого ранее индивидуального штрих-кода на конвертах в системе почтового голосования предусмотрен ряд других мер, призванных исключить возможность фальсификаций.

В некоторых штатах централизованно печатают почтовые бюллетени на специальной бумаге. Например, в Калифорнии имеется девять разрешенных для этого типографий, а Мэриленд пользуется услугами только одной.

В подавляющем числе регионов для предотвращения фальсификаций проверяются подписи. Хотя многие штаты принимают голоса при личном голосовании без процедуры идентификации избирателя, в большинстве из них такая процедура предусмотрена при почтовом голосовании. В шести штатах и округе Колумбия просто требуется подпись на конверте для голосования без проверки подлинности самого автографа, 44 штата требуют, чтобы он совпадал с подписью в файле избирателя, а в некоторых из них даже требуется подтверждение нотариуса.

Первым шагом после получения отправленных по почте бюллетеней является сравнение автографа избирателя на внешней стороне конверта с одной или несколькими подписями в его файле на избирательном участке. В небольших юрисдикциях есть временный персонал, который сравнивает подписи. В более крупных юрисдикциях используют компьютеры для сканирования конвертов и быстрого решения вопроса о том, достаточно ли хорошо совпадает подпись, и откладывают несовпадения в отдельную корзину. Временный персонал избирательной комиссии затем перепроверяет несовпадения.

«Красный мираж» и «синий сдвиг»

Демократы еще до дня выборов считали вероятным сценарий, при котором американцы, которые 3 ноября будут голосовать лично, в подавляющем большинстве поддержат Трампа. Но при этом они рассчитывают, что в дальнейшем, при подсчете бюллетеней, поданных по почте, это преимущество исчезнет. Вместе с тем демократы опасались, что Трамп может объявить о своей победе сразу после подсчета поданных в явочном порядке голосов, а итоги почтового голосования, подведение которых заведомо займет по меньшей мере несколько дней, наречет попыткой украсть у него и республиканцев заслуженную победу.

Такой прогноз был опубликован политологическим агентством Hawkfish, созданным медиамагнатом и членом Демократической партии Майклом Блумбергом. Этот сценарий получил название «красный мираж», которое является отсылкой к «синему сдвигу» (в США республиканцев традиционно именуют «красными», а демократов — «синими»).

В своем выступлении по итогам дня выборов Трамп назвал странным свой проигрыш в штатах, где он сначала побеждал, в очередной раз раскритиковав почтовое голосование и обвинив оппонентов в махинациях. Однако этому явлению есть более логичное объяснение. Традиционно почтовым (то есть заочным) голосованием чаще пользуется городская молодежь, которая в большинстве своем поддерживает демократов. После подсчета голосов, отданных по почте, результат всегда немного сдвигается в пользу демпартии. Такое явление получило название «синего сдвига». Обычно он не влияет на окончательный результат выборов, но если разрыв между кандидатами небольшой, а голосов по почте отдано много, то «синий сдвиг» может сыграть решающую роль.

Например, на выборах в Конгресс в 2018 году Трамп тоже заявлял, что голоса в поддержку кандидатов от Демократической партии появились в последний момент «из ниоткуда». При этом республиканцы победили на тех выборах, и шумиха быстро улеглась.

Фальсификации или инсинуации?

В сухом остатке вырисовывается следующая картина. В этом году пандемия коронавируса послужила причиной рекордного количества заявок на возможность проголосовать по почте. Проведенные накануне выборов опросы показали, что демократы охотнее воспользуются такой возможностью и на основании этих данных Трамп настойчиво критиковал почтовое голосование и призывал республиканцев приходить на участки лично. В случае, если Байден вырвется вперед при подсчете отданных по почте голосов, можно объявить происходящее фальсификацией и требовать их пересчета или непризнания.

Вероятнее всего США ждет глубокий конституционный кризис, сдобренный ожесточенным политическим противостоянием и длительными юридическими тяжбами, так как ни один из оппонентов не смирится с результатами выборов. Акции протеста уже проходят в нескольких городах по всей стране и их численность будет только расти в ближайшие дни.

Одно ясно точно: процедура голосования по почте хоть и достаточно путаная из-за различий в законодательстве отдельных штатов, но в целом надежная и прозрачная, а миллионы голосов за Байдена «из ниоткуда» объясняются привычными для американских реалий явлениями, помноженными на коронавирусные ограничения.