Иван Ургант предложил свой вариант выборов президента США

Москва, 5 ноября. Актер и телеведущий Иван Ургант озвучил вариант избрания президента США, если кандидаты покажут одинаковые результаты.

Свой способ артист предложил в эфире передачи «Вечерний Ургант».

Ургант заметил, что лидерство в президентской гонке несколько раз перешло от одного кандидата к другому за время его пятиминутного монолога. Он предложил оригинальный способ определения победителя, если кандидаты покажут одинаковые результаты на голосовании.

«Если равное количество голосов, к кандидатам в президенты в финале приезжает Дмитрий Нагиев (российский актер. — Прим. ред.), и они на палках, как в «Больших гонках», должны взбираться в гору», — сказал телеведущий.

Выборы президента США прошли 3 ноября. Борьба за высший государственный пост продолжается между демократом Джо Байденом и республиканцем Дональдом Трампом.